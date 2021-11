Clattenburg: "Pité el penalti a Torres porque devolvía el equilibrio, el Madrid tuvo su oportunidad"

Ha pasado tiempo desde que Mark Clattenburg reconociera que se equivocó al permitir que el tanto de Sergio Ramos subiera al marcador en aquella final de la Champions League de 2016 en Milán. No obstante, el colegiado ha vuelto a sorprender al mundo del futbol tras reconocer cómo influyó ese gol en las decisiones que terminaría tomando posteriormente y cómo intentó compensar al Atlético de Madrid.

Durante la emisión del programa 'The Brazilian Shirt Name', Clattenburg llegó a afirmar que no dudó en señalar el penalti de Pepe sobre Fernando Torres porque, de este modo, compensaba el error en el primer tanto del Real Madrid.

"Yo supe que Bale la había tocado en el medio, lo que facilitó que Ramos marcara el 1-0 en fuera de juego. Entonces le pregunté a mi asistente si había habido ese toque tras el saque de falta. Él estaba totalmente paralizado. No teníamos tecnología y tenía que reiniciar el partido. Finalmente recuperé la comunicación con mi asistente y me dijo que el micrófono y los cascos habían dejado de funcionar justo en ese momento. Estaba muy confundido. Fue una decisión muy difícil".

Durante su confesión, Clattenburg llegó a afirmar que el penalti a Torres se pitó para compensar al Atlético de Madrid: "Fui muy afortunado en esa final, porque se me presentó un penalti de esos que son 50/50. Torres estaba claramente adelantado ante Pepe, muy claramente, y hubo falta. ¿Realmente hubo falta? Es muy subjetivo. Y lo pité porque eso devolvía el equilibrio, ya que el Madrid ya había tenido su oportunidad con ese gol en fuera de juego ".

El árbitro se mostró alegre con el error cometido por Griezmann, algo que, según explica él mismo, haría que los aficionados atléticos no centraran la culpa de la derrota en su figura y sí en la del futbolista francés. "Entonces Griezmann chuta y le da al larguero y yo pensé: 'Wow, este es mi día, es un día perfecto para un árbitro. El Atlético tuvo claramente la oportunidad de empatar el gol en fuera de juego y fallaron. Y ahora me culparán a mí pero no pueden porque Griezmann tuvo la oportunidad del penalti."

Es necesario destacar que ya en aquella final, el Atlético se sobrepuso a ese error desde los once metros y empató el choque gracias a un gol de Carrasco.