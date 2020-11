Casillas: "Seguiré ligado al fútbol, pero no como entrenador"

El exportero internacional español Iker Casillas ha reconocido en la presentación del documental "Colgar las alas" de Movistar+ que seguramente continúe ligado al fútbol, pero fuera de los banquillos.

"Cuando un jugador deja el fútbol tiene una sensación de tinieblas. Empecé muy joven y ahora se abre una nueva etapa en la que seguramente siga ligado al fútbol, pero no como entrenador", afirmó.

También habló sobre su retirada de los terrenos de juego, "No fue nada fácil dejar el fútbol. Sigo pensando muchas veces y me pregunto por qué tuvo que ser así, pero luego pienso en cómo fue y tuve mucha suerte. Tengo que mirar atrás y agradecer lo que he tenido y la manera en la que ha acabado", explicó.

Casillas terminó mostrando su lado más personal. "Detrás del deportista Iker Casillas hay una serie de personas y escenarios que son tan normales como cualquier hijo de vecino", añadió.

El documental se estrena el 27 de noviembre

"Me he sentido nostálgico. El primer capítulo es algo duro porque narro lo que me ocurrió el 1 de mayo de 2019", el día en que Casillas sufrió un infarto, "ha sido como revivir todo aquello, pero una experiencia así es bueno que la gente pueda conocerla".

De sus momentos deportivos, "no cambiaría nada. Repetir, tampoco. Por supuesto que cualquier jugador de fútbol quiere ganar grandes triunfos y lograr grandes gestas. He podido disputar otras finales, perderlas y saborear las derrotas, que creo que es algo necesario", dijo un Casillas, que reconoció que sus momentos más felices fueron la Champions del año 2000 con el Real Madrid y el Mundial de Sudáfrica con la Selección Española.