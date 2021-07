Braithwaite, nuevo integrante de la Lista Forbes gracias a la empresa que creó junto a su tío en 2017

La Lista Forbes sigue dando que hablar, en esta ocasión han publicado un ránking centrado en deportistas, y hay dos jugadores del Barcelona que aparecen en dicha lista.

Uno, como es obvio, Leo Messi, pero la sropresa llega cuando el otro nombre que se puede ver es el de Martin Braithwaite. El delantero azulgrana, internacional con Dinamarca y semifinalista de la Eurocopa 2020, se ha colado como millonario. En este caso ese poderoso patrimonio que maneja es gracias a las propiedades y negocios que tiene con su tío, Philip Michael.

