Bordalás: "Es triste que el Valencia tenga que pelear por salvar la categoría"

El exentrenador del Valencia, José Bordalás, afirmó en La Nucía que es triste que el equipo valencianista tenga que pelear por salvar la categoría, objetivo que, por otra parte, está convencido de que conseguirá.



El técnico alicantino, que realizó estas declaraciones en la Gala Nacional del Deporte, admitió ver con “tristeza” la situación de su ex equipo “porque está sufriendo muchísimo esta temporada”.



“Lo veo con cierta preocupación, como todos los que queremos al Valencia”, dijo el preparador, quien se mostró convencido de que al final del Valencia “conseguirá los puntos y salvará la categoría”.





José Bordalas, en una rueda de prensa, en la Europa League.cordonpress





El entrenador aseguró que lo que está sucediendo esta temporada pone “en valor” lo logrado el pasado curso, en el que recordó que el Valencia “jugó una final de Copa sin perder un partido y alcanzó la novena posición en la Liga”.



“Nunca estuvimos mirando hacia abajo. Creo que el trabajo que hicimos fue muy bueno”, señaló Bordalás, quien ya intuyó el pasado curso que la actual situación podía suceder. “Era peligroso porque el Valencia estaba en una situación distinta y diferente a lo que debe ser. Desafortunadamente, esta temporada está pasando lo que veíamos que podía ocurrir”, explicó.



Bordalás, a nivel personal, dijo estar “bien” y disfrutando del fútbol y de la familia y admitió haber tenido ofertas para entrenar, pero no le convencieron.



“También he tenido propuestas de otras ligas, pero entendía que no era el momento y estamos esperando proyectos más ambiciosos y en ligas más competitivas”, concluyó el preparador alicantino.