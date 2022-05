Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en Las Vegas en verano

Helena Condis informó en El Partidazo de COPE que el Barcelona y el Real Madrid jugarán un amistoso en verano en Las Vegas dentro de la gira de los equipos. Además, el club azulgrana jugará otros tres partidos más dentro de esa gira por los Estados Unidos en los que el club se embolsará unos 10 millones de euros y se realizará entre el 19 y el 30 de julio. Será el segundo amistoso entre Real Madrid y Barcleona, tras el de 2009. Entre los dos equipos alquilarán el estadio y se repartirán los beneficios de las entradas.

Estos partidos serán contra el Inter de Miami, el futuro equipo de Leo Messi, en su ciudad; la Juventus de Turín, en Los Angeles; y ante los New York Red Bulls, en New York. El partido ante la Juve se hará de la misma manera que contra el Real Madrid, alquilando los dos equipos el estadio y repartiéndose los beneficios del estadio. Los otros dos amistosos lo gestionan con una empresa americana, en Miami y New York.