Bale publica un vídeo jugando al golf, en mitad de la noticia del regreso de Zidane al Madrid

Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, parece ajeno a todos los acontecimientos que se viven en su club, con la salida de Santiago Solari y el regreso de Zinedine Zidane, y este lunes publicó un vídeo de golf en sus redes sociales.

Bale no pudo jugar en Valladolid tras dañarse un tobillo ante el Ajax en Liga de Campeones y no se entrenó con sus compañeros este lunes, en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Mientras en el Real Madrid se viven momentos difíciles, Bale colgó un vídeo en el que aparece jugando al golf, su gran pasión, para promocionar el torneo 'The Players', que este año se disputará en marzo.

"Retrocedí al verano pasado cuando participé de una de las mejores pruebas del PGA Tour. Estoy ansioso por ver el campeonato The Players de TPC Sawgrass", escribió junto al vídeo.

Throwback to last summer when I took on one of the greatest tests on the @PGATOUR.



Looking forward to tuning into @theplayerschamp at @TPCSawgrass March 14-17th. ⛳���� pic.twitter.com/yGnwXtgA4o