La arenga de Mourinho a la afición de la Roma: "No vengan al estadio a animar, ¡vengan a jugar!"

El entrenador portugués de la Roma, José Mourinho, alentó a la afición su equipo a animar en el Estadio Olímpico para ayudar al equipo a superar las semifinales de la Conference League frente al Leicester inglés y alcanzar así la final de la competición europea.



"Puedes ir al estadio a mirar o puedes ir al estadio a jugar. Si tenemos 70.000 aficionados mirando mañana, no significa nada. Pero si tenemos 70.000 aficionados que quieren jugar, entonces es otra historia", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al choque europeo.



"Así que eso es lo que tanto los jugadores como yo les estamos pidiendo a los aficionados: no vengan al estadio a ver el partido, vengan a jugar", añadió.



Objetivo: superar el 1-1 de la ida

El entrenador no podrá contar para el partido con el armenio Henrikh Mkhitaryan por lesión, algo que deja tocado al equipo italiano.



"No tenemos otro jugador como Mkhitaryan. Hay equipos que tienen dos jugadores para cada posición y, como resultado, pueden rotar perfectamente. Y hay otros clubes en los que luchan cuando se quedan sin ciertos jugadores", explicó.



"No podemos jugar de la misma manera con diferentes jugadores. Tendremos que hacer las cosas un poco diferentes, pero el objetivo no cambia: queremos llegar a la final, queremos dar absolutamente todo lo que tenemos para dar", desveló Mourinho.

A la pregunta por su futuro

Sobre si su futuro está ligado al conjunto romano, Mourinho fue tajante: "Estoy feliz cada día que vengo al campo de entrenamiento y eso es algo que no puedo negar".



"¿Quiero más? Sí. ¿Quiero poder pensar en grande la próxima temporada? Sí. Pero conocía el proyecto y me encanta compartirlo todos los días con mis jugadores y la gente del club. Estoy con ellos y trato de dar todo lo que tengo y me encanta trabajar con ellos".



El exentrenador de Real Madrid o Inter de Milan, entre otros, aseguró que no sabe qué partido encontrará mañana, pero que le gustaría uno como el de la ida: "No me importaría uno como el de ida, donde Rui Patricio hizo una parada en 90 minutos".



Al ser preguntado por su rival, Mourinho se deshizo en halagos a su entrenador y a la forma en la que el club inglés ha evolucionado desde que se proclamara campeón de la Premier inglesa.



"Lo que hicieron al ganar la Premier League fue increíble, pero después de eso, la forma en que el club crece en todos los niveles y ahora tiene uno de los mejores centros de entrenamiento de Europa... el club es increíble y felicidades a todos ellos", expresó.



"Brendan (Rogers, entrenador) no me sorprende. Con el Liverpool la gente olvida lo que hizo con muchos menos recursos de los que tiene el Liverpool ahora. Y encaja perfectamente con el club. Solo espero que mañana sea para nosotros y no para ellos", puntualizó.



Además, el técnico de 59 años cree que tanto él como su equipo merecen "terminar la temporada con algo que celebrar: Un trofeo sería increíble pero acabar en una posición que nos permita jugar competición europea la temporada que viene también sería algo positivo", sentenció.