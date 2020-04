Aperribay, en COPE: "Sólo queríamos que los jugadores pudieran hacer sus ejercicios en las instalaciones"

El presidente de la Real Sociedad atendió este domingo la llamada de Juanma Castaño en el #TertulionTJCope, en Tiempo de Juego, para explicar qué quiso decir el club txuri urdin con que la primera plantilla tenía la intención de volver a los entrenamientos este martes, idea que fue desechada tras la conversación mantenida entre Jokin Aperribay e Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes.

"Ha sido una llamada de entendimiento. No buscábamos polémica ni nos ha empujado nadie a querer hacerlo. Sólo queríamos que la actividad que hacían los jugadores en casa, pudieran hacerla en las instalaciones. Los jugadores iban a ir por separado, sin entrenadores ni otro personal. La mayoría de jugadores viven en pisos, y se había planteado esta posibilidad, no hay más. No buscábamos la vuelta al entrenamiento como lo conocemos. Además era una vuelta que se ofreció de forma voluntaria a los jugadores", aclaró Aperribay.

El presidente de la Real Sociedad es consciente de que "está sufriendo toda España" y que "es un horror lo que está pasando en el mundo", y por ese motivo tampoco querían burlar las condiciones del Estado de Alarma: "No buscábamos ningún elemento competitivo. Sólo volveremos cuando lo indiquen las autoridades sanitarias".

Tiene claro que "la vuelta al fútbol, si se suspende, será un acontecimiento sobrevenido porque las autoridades no nos dejen volver. Será una malísima noticia no sólo para el fútbol sino para el país porque habrá otras muchas actividades prohibidas en el país".

¿A quién apoya en el conflicto del fútbol español?

Y con respecto al conflicto RFEF vs. LaLiga, Aperribay asegura que "es muy difícil hablar de esto, no sé si merece la pena con la situación del país", pero se mostró a favor de algunas decisiones que ha tomado la UEFA y que han respaldado ambos organismos: "La UEFA ha hecho cosas muy positivas en este terreno. LaLiga y las Federaciones han estado con UEFA en las decisiones importantes. Si es posible, se puede pensar en un calendario en verano. En el fútbol hay unanimidad en que si se puede terminar, se termine la temporada, y están haciendo bien preocuparse en cómo volver. Hay veces que puede ser no comprensible, pero hay que preparase para una vuelta si se puede volver para evitar pérdidas económicas", finalizó.