Ansu Fati probará su rodilla durante dos semanas y si no responde podría volver a pasar por el quirófano

Ansu Fati no termina de encontrar las mejores sensaciones en la recuperación de su lesión de rodilla. El pasado miércoles, según contaron L'Équipe y Mundo Deportivo, visitó a un especialista en este tipo de lesiones en Lyon. El jugador ha hecho diversas consultas y ha decidido probarse durante las próximas dos semanas para ver cómo responde la articulación.

Su intención es incorporar cargas de trabajo a la rodilla para ver si no se inflama. Si todo va bien podrá seguir con el proceso de vuelta a los terrenos de juego que está siguiendo. Si no es así, probablemente el jugador tenga que pasar una segunda vez por el quirófano tras la operación a la que ya se sometió el pasado 9 de noviembre. Esto le haría no volver a saltar a un terreno de juego esta temporada.

El jugador se rompió el menisco de la rodilla izquierda el 7 de noviembre en el partido ante el Betis en el Camp Nou y dos días después fue intervenido quirúrgicamente. La recuperación no ha ido del todo bien porque el su rodilla no ha terminado de soportar bien las cargas de trabajo y se le inflamaba.

Se ha llegado a decir que tuvo que se sometido a una segunda operación, aunque desde el equipo médico del doctor Cugat siempre lo han negado. Si han reconocido que siguió un tratamiento de regeneración. En un primer momento se marcó un plazo de 4 meses para su vuelta y después de 4 meses y medio no ha reaparecido y no se sabe cuándo lo hará.

Lo que quieren evitar a toda costa los médicos es quitarle el menisco por los problemas a largo plazo que eso puede suponer para Ansu Fati. Este viernes el jugador ha recibido los ánimos y el apoyo de Joan Laporta, presidente del Barcelona.