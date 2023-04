Ancelotti, sobre su futuro: "Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y me gustaría respetarlo"

El futuro del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sigue dando que hablar en el mundo del deporte. Las últimas declaraciones del italiano se han producido en el medio italiano Rai Radio y deja claro su intención de continuar en el equipo blanco hasta el final de su contrato.

"El viento se lleva la cháchara. Y así es, tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y me gustaría respetarlo", señaló Ancelotti.

No es la primera vez que Carlo apuntaba que su intención era respetar su contrato con el Real Madrid ante las informaciones que apuntaban que él sería el próximo seleccionador de Brasil, aunque, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Real Valladolid del pasado domingo 2 de abril, el técnico no ocultaba la ilusión ante esa posibilidad: "Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me da mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir".

Incluso Ancelotti reconoció que está abierto a sentarse con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, en un próximo viaje que realizará a Madrid. "No conozco al presidente de la Federación brasileña, si quiero hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo".

Por otro lado, habló de su hijo Davide y su futuro como técnico: "Está terminando el curso de entrenador UEFA Pro en Gales, terminará en mayo, luego podrá entrenar a cualquier tipo de equipo. No será el Basilea, porque aquí se sienten bien y queremos seguir aquí. El día que él querrá empezar por su cuenta, creo que lo hará y también bien".