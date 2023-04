Ancelotti: "Si el presidente de la CBF quiere hablar conmigo, me encantaría verlo y saludarlo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que quiere "cumplir"su contrato con el club, a pesar de que ya no afirma rotundamente que espera retirarse en el banquillo blanco, y ha reconocido que le "encanta" y le produce "mucha ilusión" el presunto interés que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para hacerse con sus servicios.

"Si la realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, eso me encanta y me hace mucha ilusión. Pero hay que respetar el contrato, que quiero cumplir", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga Santander ante el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. "Yo no conozco al presidente de la Federación Brasileña. Si él quiere hablar conmigo, me encantaría encontrarme con él y saludarlo", añadió.

Por ello, quizás no es tan contundente como fue en otras ocasiones al responder si espera retirarse como entrenador en el Real Madrid. "No, vamos a ver", dijo, recalcando que su prioridad es cumplir su contrato con el club blanco. "La realidad, en mi caso, es bastante sencilla: tengo contrato y quiero cumplir el contrato, no porque haya algo escrito, sino porque me gusta estar en el Real Madrid. Lo que pueda pasar después, la terminación de mi contrato, es el futuro, y nadie conoce el futuro", indicó.

"El tema es bastante sencillo, no me sorprende que haya estos rumores. Todo esto no me preocupa, lo que me preocupa es cumplir con este club y con este equipo. Yo seguiré aquí mientras el Real Madrid me permita seguir aquí. Estoy muy bien con el club, noto mucho cariño del presidente, de la afición y de los jugadores. El ambiente es muy tranquilo a mi alrededor y yo también estoy muy tranquilo. Tenemos dos meses para intentar ganar algunos títulos y después ojalá se pueda seguir", continuó.

Ancelotti en el Bernabéu.Cordon Press





Tampoco se mostró preocupado por el hecho de que siete jugadores terminen contrato este curso. "El ambiente de momento está muy tranquilo, estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Lo que se habla en la prensa de mi contrato o de los jugadores que renuevan no es un tema que hablemos aquí, aquí hablamos del Valladolid, del Barcelona, del Chelsea... No es un tema que me preocupe a mí, al club o a los jugadores. Los jugadores saben muy bien lo que tienen que hacer", expresó.

En otro orden de cosas, el preparador italiano bromeó cuando fue preguntado por si cree que el caso de Vinícius se trataría de manera diferente si perteneciese a otro club. "Y si mi abuelo tuviera ruedas, sería un carro. Cada uno tiene sus problemas, los ha tenido Vinícius y los ha tenido Gavi, esto es el fútbol. Lo más importante es respetar al jugador y a las personas", manifestó.

Sobre la situación del equipo, explicó que "está bien" para afrontar el duelo ante el Real Valladolid. "En general, los que han vuelto de los equipos nacionales se encuentran en buena forma; los que han trabajado aquí han trabajado bien. Por mala suerte, hemos tenido la lesión de Mendy, pero por el resto estamos preparados", apuntó.

"Los problemas de lesiones que tenemos en este equipo son los mismos que tienen otros equipos, es la exigencia del fútbol. Mendy no ha tenido una temporada afortunada porque se ha lesionado; es un jugador muy importante para nosotros, lo reemplazamos bien cuando no estuvo y lo vamos a reemplazar bien", prosiguió sobre la lesión del lateral francés.

Por último, restó importancia al hecho de que el FC Barcelona vaya a tener un día de descanso más antes del Clásico de vuelta de semifinales de Copa del Rey. "No me sorprende, no me molesta. Tienen un día más, pero nosotros tenemos tiempo para recuperarnos bien de los esfuerzos del partido de mañana. No hay ningún problema ni ninguna desventaja", finalizó.