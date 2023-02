Ancelotti: "Hay que cambiar el focus, todos piensan que es culpa de Vinicius, hay que mirar lo que ha pasado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que las provocaciones hacia Vinícius "no" son su "culpa" y ha invitado a "cambiar el foco" hacia otro lado, además de afirmar que el árbitro Alejandro Hernández Hernández "se ha olvidado" de la reiteración de las faltas para sancionar a los jugadores del RCD Mallorca en la derrota de los blancos en el Estadi Mallorca Son Moix (1-0).

"Todo lo que ha pasado y está pasando no es culpa de Vinícius. Vinícius la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol; después hay un ambiente que provoca, rivales que aprietan, que provocan, que le hacen falta... Esto es lo que pasa. Creo que tiene que cambiar el foco, tenemos que mirar el partido de hoy y ver lo que ha pasado con él", declaró en rueda de prensa.

Además, lamentó que el colegiado canario no mostrase más tarjetas amarillas por reiteración a los futbolistas del conjunto bermellón, que cometieron un total de 29 faltas en todo el choque. "Hay un árbitro que dice cuándo es falta o es tarjeta. De lo que se ha olvidado hoy es de la repetición de las faltas, porque no han sido faltas muy feas. En la primera parte hemos salido del campo con dos amarillas, Vinícius y Ceballos, y el Mallorca con cero", manifestó.

Sobre la derrota, el técnico italiano confesó que "duele mucho", sobre todo porque les impide recortar puntos con el líder FC Barcelona. "Ha sido el partido que esperábamos: un partido duro, difícil, con muchas faltas, con muchas interrupciones. Los pequeños detalles han marcado el partido, porque en general no ha sido un mal partido, sobre todo en la segunda parte. Nos han afectado mucho el gol encajado, porque ha sido una de las pocas veces que el rival ha entrado en nuestra área, y el penalti fallado", subrayó.

"El partido, como idea, no ha ido mal, pero ha sido un partido atípico, con muchas interrupciones. No hemos tenido la cabeza fría en la primera parte y esto afecta a LaLiga. Tenemos que pensar en el Mundial, al que llegamos con mucha ilusión, con dificultades, pero donde esperamos manejarlo de la mejor manera", apuntó. "Yo no sé lo que es más importante ahora. Tenemos el Mundial y después volveremos a pelear LaLiga hasta el final. No se ha acabado todavía, en todos los partidos puede pasar lo que nos ha pasado a nosotros hoy", continuó.

En otro orden de cosas, Ancelotti explicó la baja de última hora de Thibaut Courtois y por qué no alineó de inicio ni a Toni Kroos ni a Luka Modric. "Toni salió tocado después del partido contra el Valencia y era mejor evitar problemas. Luka había jugado un partido hace menos de 72 horas y no quería arriesgar. El equipo, a nivel energético, ha hecho un buen partido, sobre todo en la segunda parte. Courtois ha tenido un problema en un golpeo en el calentamiento y lo hemos cambiado. Veremos mañana, hoy no le permitía jugar", expresó.

Por último, confirmó que él decidió que fuese Marco Asensio el que tirase en el minuto 60 el penalti que finalmente paró Rajkovic. "He elegido yo, porque no estaba Benzema y Modric estaba en el banquillo. Kroos no estaba. Los lanzadores los elijo yo", dijo. "La duda era Asensio o Rodrygo, y decidimos Rodrygo porque puede ser que a Rodrygo le afectase mentalmente el penalti que falló en el Mundial", finalizó.