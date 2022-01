Aitor Unzué, hijo de Juan Carlos: "La realidad es que mi padre no ha tenido un solo día malo"

Aitor Unzué se pasó por El Partidazo de COPE el día en que el nombre de su padre, Juan Carlos, y el documental que protagoniza en Movistar, han sido tendencia en redes sociales.

Escuchar a Aitor supone otra dosis de optimismo. 'Vivir valELA pena' cuenta el día a día de Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, rodeado de sus seres queridos, entre los que se encuentran su mujer, sus hijos y amigos como el seleccionador Luis Enrique Martínez.

"Vean el documental de Juan Carlos Unzué, merece la pena, denle una oportunidad"

"No se puede vivir con miedo"

"La realidad es que mi padre no ha tenido un día malo hasta ahora. De verdad, lo que hace no es ninguna pose. Él afronta así su día a día y es su actitud. Viendo cómo está afrontando la ELA, está centrado en el presente, nos quedamos con que por ahora puede hacer cosas, no pensamos en que cada día pueda estar peor. Es una lección increíble", reflexionó Aitor en El Partidazo de COPE.

Y aunque los familiares también perciben cómo la ELA le va limitando poco a poco, Aitor se queda con la entereza con la que todos afrontan las dificultades: "A mi madre, al igual que a mi padre, tampoco le hemos visto un día malo. Alguna vez hemos hablado de cómo está papá, pero no le vemos que le esté pudiendo la ELA de mi padre".

Y aunque la ELA no tenga cura, Aitor es de los que piensa que no se puede vivir con miedo: "Alguna vez ronda la cabeza, sí lo buscas a veces, pero tampoco hay que hacer mucho caso, porque como te pongas en lo negativo, no vives".

Aitor habló de lo que le gusta ver el fútbol con su padre. Aitor trabaja con Luis Enrique, tiene tan solo 30 años, y reconoce que "se aprende de experiencia". Además, dejó claro un deseo que tiene pendiente antes de que pueda ser demasiado tarde: "Hemos hablado de que nos gustaría ir este año a un concierto de Coldplay. Estamos pensando en conseguir entradas de alguno de los conciertos de la gira".