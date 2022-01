Unzué presenta su documental: "Cuando no esté aquí lo que quiero es que me recordéis con esta sonrisa"

El seleccionador español, Luis Enrique, el entrenador del Barça, Xavi Hernández, y el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, acompañaron al exportero y entrenador Juan Carlos Unzué en el estreno del documental 'Vivir valELA pena', que se estrenará este jueves en Movistar+.

"Han sido muchas horas y muchos momentos de todo tipo en los que he explicado lo que pienso y lo que siento", dijo Unzué en el preestreno del documental en el hospital de Sant Pau de Barcelona, que visionaron Xavi y Guardiola sentados uno al lado del otro, además de Luis Enrique y otros amigos y familiares.

'Vivir valELA pena' narra desde el verano de 2020, cuando Unzué hizo público en una rueda de prensa que sufría la enfermedad de la ELA, hasta la actualidad. La responsable del documental es la periodista Mónica Marchante y ha sido producido por Movistar+.

"Cuando no esté aquí lo que quiero es que me recordéis con esta sonrisa, que no genere tristeza, he disfrutado mucho de la vida y lo voy a seguir haciendo hasta el último día", sentenció Unzué ante el público que presenció el preestreno.

En el documental, de 87 minutos de duración, se explica la vida futbolística de Unzué, el periplo de su enfermedad, los valores que transmite a través de ella y la estima que le tienen sus allegados. Además, aparece la historia de Jorge Murillo, un enfermo de ELA diagnosticado en 2015, a quien su fase de la enfermedad ya le obliga a comunicarse mediante un ordenador.

"La ELA no es cualquier enfermedad. En la fase en la que estoy yo es una fase relativamente temprana, aún sin demasiados síntomas. En cambio, ver a Jorge da la posibilidad de ver la ELA en toda su extensión. No queremos esconder nada, hay que contar la realidad", sentenció Unzué.

Aunque quiso puntualizar que "al final quiere mandar un mensaje positivo". Así, Unzué, como es habitual en él, no tuvo problemas en sincerarse: "En la fase en la que estoy aún soy capaz de mantener la sonrisa. Pero a veces pienso: ¿Seré capaz de aguantar esta sonrisa hasta el final? A mí me inspira muchísimo ver a compañeros que están en una fase de la enfermedad más avanzada y siguen sonriendo".

Durante el coloquio que hubo después del visionado del documental habló el seleccionador español, Luis Enrique, quien quiso dedicarle unas palabras a su amigo: "El mensaje que tiene Juan Carlos tatuado en la frente es un mensaje de vida. Todos nos vamos a morir en algún momento, antes o después, y lo importante es disfrutar de la vida y superar las adversidades".

"Me ha emocionado escuchar a mis hijos y a María lo que sienten por mí"

