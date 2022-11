El polémico gol de Ecuador anulado por fuera de juego nada más empezar el torneo

La primera polémica deportiva del Mundial de Qatar 2022 no tardó en llegar. Al de tan solo 4 minutos, un fallo del portero qatarí Al Sheeb provocó una segunda jugada en la que acabó rematando Enner Valencia para anotar el que era el primer tanto del partido. Sin embargo, el VAR acabó anulando el gol por fuera de juego, algo que ha despertado mucha controversia en redes sociales. Hubiese sido el gol más tempranero en la historia del Mundial.





En concreto, lo que el VAR señalaba es que el pie de Angelo Preciado estaba por delante del segundo central de Qatar, ya que el portero estaba fuera de la portería. Sin embargo, esto no ha convencido a gran parte de los aficionados, al considerar que no existe una continuación de la jugada y que viene de un rechace. Además de que no salgan líneas en la realización-

Hay que recordar que este Mundial es el primer torneo que aplica el fuera de juego semiautomático, un sistema con múltiples cámaras que permite visualizar mejor, en teoría, la acción en concreto, al tener una visión de 360 grados.