Onana abandona finalmente el Mundial: "No me han dejado ayudar a Camerún"

André Onana, portero de la selección de Camerún, se marchará finalmente del Mundial al no haber llegado a un acuerdo con su selección, que decidió apartarle por mostrarse disconforme con los cambios tácticos de su entrenador.

Ya informó este lunes Helena Condis que Onana decía adiós a la cita mundialista, pero luego, con el paso de las horas, se intentó reconducir la situación, pero finalmente no se ha producido y Onana marchará durante las próximas horas de Doha a París y este miércoles se irá a pasar unos días a Camerún.

El arquero, tras el primer partido de la fase de grupos, recibió instrucciones por parte del técnico, Rigobert Song, para jugar más en largo y no tanto en corto, lo que no fue aceptado por Onana, que no quería cambiar su estilo de juego.

Ante esto, fue apartado del grupo, con la intención de que abandonase la Copa del Mundo. Sin embargo, había esperanzas de reconducir la situación, gracias a la mediación, entre otros, de Samuel Eto'o.

No obstante, Onana decidió este martes abandonar la concentración y dejar Catar. Su selección se jugará ante Brasil el pase a la siguiente ronda el próximo viernes.

ONANA: "No me han dejado ayudar a Camerún"

"Ayer no se me permitió estar en el campo y ayudar a mi país", dijo Onana, que se perdió el partido ante Serbia. "Siempre me he comportado de un modo en el que ayudar al equipo a conseguir éxitos, con buen comportamiento".

"He puesto todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que los futbolistas a veces experimentan, pero no ha habido ayuda por la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre he respetado las decisiones de la gente al mando que busca el éxito y logros para nuestro país".

"Extiendo toda mi fuerza a mis compañeros, porque hemos demostrado que podemos llegar muy lejos en esta competición. Los valores que he promovido han sido siempre los que me han identificado a mí y a mi familia, desde mi infancia. Representar a Camerún siempre ha sido un privilegio", dijo Onana.