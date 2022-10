El impresionante anuncio de Pepsi para el Mundial: Messi, Ronaldinho, Pogba y un guiño al fútbol de los 90'

Un Mundial de fútbol es un gran escaparate publicitario. Las marcas saben que los ojos de buena parte del planeta van a estar puestos en el torneo y no dudan en aprovecharlo para incluir sus productos. Para algunas de ellas es tradicional usar los campeonatos para lanzar multimillonarios spots que se convierten en referencia y son recordados con el tiempo. El de Pepsi para el Mundial de Catar 2022 apunta a convertirse en icónico.

Introducing Nutmeg Royale – reserved for those thirsty for the thrills of the game! #ThirstyForMore ?? pic.twitter.com/pivZntIsqc