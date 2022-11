Alemania protesta contra la censura de la FIFA y su intento de silenciar el brazalete arcoíris

Alemania tampoco ha podido usar el polémico brazalete arcoíris en apoyo a los derechos del colectivo LGTBI, pero si ha querido dejar clara su oposición a la decisión de la FIFA y de Qatar de silenciar las reivindicaciones. Y es que el máximo organismo del fútbol mundial había amenazado con una sanción económica y una tarjeta amarilla a aquellos futbolistas que se atrevieran a ponérselo.

Manuel Neuer, portero de Alemania y del Bayern de Múnich, iba a ser el primer jugador en lucir el 'One Love', pero al igual que hicieron Inglaterra, Gales, Países Bajos, Dinamarca y Suiza tampoco ha podido hacerlo. En su lugar ha llevado otro con el mensaje 'No Discrimination' como ya hiciera Harry Kane.

"Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", explica la Federación Alemana en su cuenta de Twitter.

?? Uno de los colegiados del #GER - #JPN fue a revisar que @Manuel_Neuer NO llevara el brazalete 'One Love'



?? Tras la comprobación, el partido dio comienzo sin ningún incidente



?? #COPEMundialpic.twitter.com/dewZv3m0Jq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2022

De hecho, en la previa del partido uno de los integrantes del equipo arbitral se acercó a Manuel Neuer para comprobar si llevaba escondido el brazalete debajo de su camiseta. Si ha portado el brazalete 'One Love' Nancy Faeser, la Ministra alemana de Interior que ha acompañado a su selección en el palco del estadio Internacional Khalifa, tal y como ha mostrado en sus redes sociales.