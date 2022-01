Rubi carga contra el protocolo: "Si te metes el palito más, igual te da; si no lo metes tanto, igual no"

El entrenador del Almería se ha mostrado visiblemente enfadado por el protocolo de LaLiga, que ha obligado a jugar al equipo almeriense este domingo, con prácticamente la mitad de la plantilla de baja por positivos en covid-19.

La derrota por 0-1 frente al Cartagena, hizo que Rubi cargara contra lo establecido: "Estamos muy tristes por cómo nos ha tratado LaLiga esta semana. La plantilla, abatida. Hemos considerado muy injusta la situación porque a veces haces cumplir la norma, otras veces no…"

En consecuencia, Rubi medita si 'tirar' la Copa del Rey dadas las bajas: "Como no nos han cuidado, la Copa del Rey nos da un poco igual. Si hemos de perder por una alineación indebida, pues se perderá. Al fútbol se juega con once, pero la norma dice que se juega con cinco, es absurdo. ¿Esto qué es? No es normal".

Rubi pide modificar el protocolo

"El protocolo", prosiguió Rubi, "puede ser válido para un momento determinado, pero si hace falta cambiarlo, habrá que cambiarlo. Si ahora hay contagios por todos los lados, habrá que modificarlo".

"Nosotros no nos hemos un PCR desde el primer día que llegamos a entrenar. El último test de antígenos fue ayer. Si metes el palito más adentro, igual te da. Si no lo metes tanto, igual no te da. Hemos jugado vete a saber cómo. Si hay alguien con síntomas, obviamente, lo apartamos. Veo Inglaterra y Portugal, se suspenden partidos y no pasa nada. Que el calendario de Segunda División no es el de Primera. ¡Si tenemos muchas semanas que no jugamos entre semana! Había soluciones, pero no se ha querido, y nos sentimos maltratados", finalizó.

