Conoce el protocolo COVID en La Liga y los positivos de los equipos

Informa Isaac Fouto sobre el protocolo COVID de La Liga y cómo afecta a los equipos y a los jugadores a la hora de manejar los positivos en sus plantillas. Es muy complicado que pueda llegarse a suspender un partido en primera y segunda división por culpa del coronavirus. Además, todo depende de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca cada equipo y el protocolo al que se deben atener. Por otro lado, Miguel Aguilar nos trae su Informe Aguilar sobre el COVID-19 en La Liga desde diciembre.

Entre 120 y 135 jugadores y entrenadores han dado positivo en COVID-19 desde diciembre. Un tercio de jugadores, entre lesiones y covid, no jugarán la jornada 19 en La Liga.

????‍??Las bajas de XAVI



??22 inscritos



??Disponibles 12 primer equipo pero a Demir no lo convoca para NO pagar



??Bajas COVID 4 más 3 filial (Gavi, Abde y Balde) aunque Gavi estaba sancionado



??Bajas lesión 5+Busquets sanción



??Alves y Ferran no están inscritos