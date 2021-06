Bebé y Álvaro García tumban al Leganés y acercan al Rayo a la final del playoff de ascenso

El Rayo Vallecano, con goles de Álvaro García y un doblete del portugués Bebé, encarriló la eliminatoria de ascenso a Primera al vencer al Leganés al ritmo que marcó el extremo luso, que saltó al césped en la segunda mitad y revolucionó a su equipo.



El máximo respeto que se tienen ambos se vio desde el principio, con los dos equipos sin arriesgar en sus planteamientos y más pendientes de no cometer errores que de llevar a cabo su estrategia táctica para superar al rival.



En el Rayo el canterano Mario Hernández cumplió por el lateral derecho e hizo olvidar al peruano Luis Advíncula, habitual dueño de ese carril durante toda la temporada y que no está disponible en esta promoción al estar con su selección.



Mario supo cubrir las subidas de Sabin Merino, al que desarboló sin que el extremo del Leganés tuviera profundidad para servir balones a Miguel De la Fuente, muy desasistido en la primera mitad, en la que las dos mejores ocasiones fueron del Rayo. La primera con un disparo lejano de Isi Palazón que atrapó Asier Riesgo y la segunda un cabezazo del montenegrino Esteban Saveljich que se marchó por encima del travesaño.



En la segunda mitad el Leganés salió mejor y nada más comenzar pudo marcar con un centro lateral desde la izquierda que tocó en un defensor del Rayo y obligó a Luca Zidane a realizar una estirada para sacar el balón cuando iba dentro.



Ese aviso sirvió como revulsivo para el Rayo, que mejoró mucho sus prestaciones ofensivas con la salida al césped del portugués Bebé, que fue un quebradero de cabeza para la defensa blanquiazul y marcó el segundo gol con un potente disparo desde fuera del área que no pudo atajar Riesgo.



El primer gol llegó tres minutos antes con un centro de Isi desde la derecha que remató dentro del área, sin oposición, Álvaro García.



Con dos goles de desventaja, el Leganés tuvo que arriesgar y esas urgencias beneficiaron al Rayo, que con la velocidad de sus atacantes hizo mucho daño al Leganés. De hecho, tras una falta de Miguel de la Fuente sobre Bebé, el portugués cogió el balón y lanzó un cañonazo que Riesgo llegó a tocar pero no pudo atajar para impedir el tercer gol.



- FICHA DEL PARTIDO:

3 - Rayo Vallecano: Luca Zidane; Mario Hernández (Velázquez, m.81), Saveljich, Catena, Fran García; Isi Palazón, Valentín (Mario Suárez, m.81), Comesaña, Álvaro; Trejo (Andrés Martín, m.88); y Qasmi (Bebé, m.65).



0 - Leganés: Riesgo; Palencia, Sergio González, Javi Hernández, Jonathan Silva; Perea (Borja Bastón, m.85), Rubén Pérez; Avilés (Robert Ibáñez, m.78), Juan Muñoz (Eraso, m.67), Sabin Merino (Kevin Bua, m.78); y De la Fuente.



Goles: 1-0, M.72: Álvaro; 2-0, M.75: Bebé; 3-0, M.903: Bebé.



Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité andaluz). Amonestó a Catena (m.37) y Trejo (51), del Rayo; y a Rubén Pérez (80) y De la Fuente (93), del Leganés.



Incidencias: partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a Primera disputado en el estadio de Vallecas ante unos mil espectadores.