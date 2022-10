Las Palmas mantiene su condición de invicto

La UD Las Palmas mantuvo su condición de invicto y recuperó el liderato que le había arrebatado por unos minutos el Deportivo Alavés, aprovechando una doble acción con el tanto afortunado de Florin Andone unido a la expulsión de Yuri de Souza.



Los canarios, que demostraron que El Toralín sigue siendo su terreno talismán después de ampliar la racha de doce años sin perder, encadenaron su segundo triunfo, tras el logrado en Lugo, para cerrar una semana redonda y dejar a los locales en una situación complicada.



Los primeros minutos mostraron a un conjunto canario dominador del balón ante una Deportiva cediendo terreno pero cerrando espacios buscando salir al contragolpe.



Después de una llegada peligrosa de Loiodice, Yuri avisó para los locales con un remate inteligente que encontró la mano segura de Álvaro Vallés para sacar por encima del larguero.



El partido transcurría igualado hasta que en el minuto 27 llegó la acción que marcó el encuentro con una penetración por banda derecha de Álvaro Jiménez cuyo centro encontró a Andone en el primer palo para, en un semifallo y con la colaboración del meta Amir Abedzadeh, anotar el 0-1.



Pero el partido se detuvo, tanto para analizar la jugada como una acción anterior de Yuri de Souza sobre Jonathan Viera. Tras la revisión de ambas por parte del videoarbitraje se decidió la expulsión del capitán de la Ponferradina y dar validez al tanto.



A renglón seguido llegaría una nueva expulsión, en este caso del técnico local José Gomes por sus protestas, ya con un ambiente muy caliente que, sin embargo, poco a poco se fue enfriando también porque el equipo amarillo optó por dormir el encuentro con el marcador favorable.



Tras el paso por vestuarios el guión no cambió con el equipo de García Pimienta creciendo desde la tranquilidad, sin precipitarse ni arriesgar ante un rival voluntarioso pero condicionado con la inferioridad numérica, y dejando como referencia ofensiva a Kelechi Nwakali.



Álvaro Jiménez pudo aprovechar una cesión atrás de Moleiro, hasta que los locales decidieron dar un paso adelante con la entrada del Edu Espiau ante su exequipo y de Agus Medina, que no acabaron de reactivar a su equipo.



El plan local era llegar con vida en el marcador al final y lo consiguió, volcándose sobre la puerta rival en los últimos minutos pero con más corazón que acierto y manteniendo los canarios el triunfo por la mínima sin demasiados apuros.

FICHA DEL PARTIDO

0- SD Ponferradina: Amir; Paris, Pascanu, Amo, Moi Delgado (Pujol, M. 20); Erik Morán, Sabit (Agus Medina, M. 58); Ojeda (Espiau (M. 58), Nwakali (Derik, M. 74), Naranjo (Heri, M. 74) y Yuri.



1- UD Las Palmas: Álvaro Vallés; Álex Suárez, Curbelo, Coco, Cardona; Álvaro (Lemos, M. 74), Loiodice (Vitolo, M. 87), Mfulu, Moleiro (Benito, M. 74); Andone (Sandro, M. 46) y Jonathan Viera (Fabio, M. 61) .



Goles: 0-1, Andone (M. 27).



Árbitro: Andrés Fuentes Molina (comité valenciano). Amonestó a Naranjo (M. 27), con roja directa a Yuri (M. 27) y al técnico José Gomes (M. 30), Sabit (M. 43), Amo (M. 90), Espiau (M. 91) por la Ponferradina; Andone (M. 38), Mfulu (M. 73), Sandro (M. 90) por la UD Las Palmas.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Toralín ante 6.315 espectadores, con la presencia de más de doscientos aficionados canarios.