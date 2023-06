El Valladolid confirma que ejecutará la opción de compra sobre Cyle Larin

El Real Valladolid ya trabaja en la planificación de la próxima temporada tras el trágico descenso del equipo a Segunda y el revuelo de las declaraciones de su presidente Ronaldo Nazario. Una de las piezas fundamentales del equipo desde su llegada en el mercado de invierno con 8 goles, Cyle Larin, será jugador blanquivioleta el próximo curso.

El director deportivo, Fran Sánchez, ha advertido que "su salario cambiará, al haber descendido a Segunda" y, aunque no lo han comunicado antes por un "tema de tiempo", sí han informado al representante del canadiense respecto a esta intención de ejecutar la opción de compra sobre el mismo. El dirigente ha asegutado que "han preguntando por él varios clubes de Primera, uno de los cuales jugará en Europa y quizá sea difícil retenerle, pero si no llega una oferta que sea suficiente, se quedará aquí, porque el club puede asumir su contrato".

El jugador por el que no ejecutaran la opción de compra será Martin Hongla, ya que Fran Sánchez ha admitido que "la operación es más difícil de poder llevarla a efecto y, en principio, no seguirá". También ha tenido palabras para el ecuatoriano Gonzalo Plata: "sobre el que se tenían una expectativas altas, al igual que él mismo, y es un activo del club, por lo que no podrá salir si no pagan su cláusula que, al estar en Segunda, ha cambiado" aseguró.

En cuanto a Iván Fresneda, cuya cláusula asciende a 20 millones, es una de las apuestas que realizó el Real Valladolid, y es el segundo jugador más joven de la liga con más participación en Primera, tras Gavi, del Barcelona que, "aunque se ha dicho que hay clubes interesados por él, no ha llegado nada de manera oficial".

En el caso de los cedidos, tanto Sergi Guardiola como Weissman continuarán en los equipos a los que se fueron en el mercado de invierno, ya que tanto Cádiz como Granada estarán en Primera, y otros como Paulo Vítor, Janko o Malsa, podrían no volver si ejecutan la opción de compra sobre ellos, mientras que respecto a Narváez, Sekou, Carnero o Hugo Vallejo se tomará una decisión con respecto a su continuidad.

El director deportivo del Real Valladolid ha garantizado que "se hará un equipo competitivo -en el que también estará Anuar- para poder regresar a Primera división, que es donde debe estar el club, pero antes de tomar decisiones, hay que ver sobre qué escenario económico se va a poder trabajar, tras el descenso".