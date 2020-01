Rubí, sobre el VAR: "Me parece lamentable lo que estamos viviendo esta temporada"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi', entrenador del Betis, aseguró este domingo, después de perder 1-0 ante el Getafe tras la intervención del VAR, que a su equipo le trataron injustamente en el partido que se disputó en el Coliseum Alfonso Pérez. El técnico del conjunto verdiblanco lamentó la decisión del árbitro del encuentro, Eduardo Prieto Iglesias, y de Pablo González Fuertes, que revisaron el VAR por una posible mano de Álex Moreno en el minuto 89 que significó el penalti que transformó Ángel Rodríguez. Antes, no lo hicieron con otra posible mano del delantero azulón en el otro área: "Tenéis que juzgar los que hayáis visto las jugadas. El balón que da en la mano de Ángel nos dicen que da en el pecho y yo me quedo flipado. En la jugada del córner, hay falta previa sobre Edgar. Luego sí se fijan en el VAR y ven penalti. Nos han tratado injustamente y a esto no se le puede llamar justicia", dijo.

Rubi afirmó que no consigue entender cómo "una cosa tan clara" que pueden ver "sentaditos y mirando" no se señale y declaró que "desde arriba", en la posible mano de Ángel, dijeron que le dio en el pecho: "Por lo menos lo tienes que ir a mirar. Me parece lamentable lo que estamos viviendo esta temporada. Hemos hecho una buena primera parte, pero el partido hoy no lo han decidido los futbolistas", apuntó.

Cuestionado por si al Betis le perjudicó que la jugada tras la posible mano de Ángel fuera muy larga, contestó que "eso no funciona así" porque aunque pasen "siete minutos", si hay que mirar atrás, "se hace. Después, llegas al vestuario, ves la jugada en el móvil y sorprende que no hayan visto eso. No creo en las predisposiciones, hay buenas y malas rachas y este año el Betis está teniendo muy mala suerte. Es increíble lo que nos está pasando. Tengo gente por encima de mí y sabrán lo que tienen que hacer. Procuro no quejarme nunca, pero hoy ya me he cansado", destacó.

Sin embargo, Rubi manifestó que sigue "defendiendo" el VAR para jugadas como el fuera de juego o para los balones que "entren o no" en la portería. Pero, para las jugadas de contacto o las manos, señaló que es "complicar las cosas".

Por último, habló sobre la reacción del Betis en su cuenta oficial de Twitter, en la que se hizo una pregunta muy clara: "¿Pero es que el VAR existe"?. Al respecto, dijo que está con su club "a muerte" y que en todo aquello que decidan sus dirigentes, estará con ellos. "Alguno nos llamará llorones, pero cuando pasa tantas veces es normal que haya una reacción", manifestó.