Fran Escribá ya dirige al Elche

El técnico Fran Escribá afirmó que no afronta su retorno al banquillo blanquiverde como una "segunda parte" y expresó su confianza en la unión y la calidad de la plantilla para volver a lograr, por tercera vez, la permanencia en LaLiga Santander en su presentación oficial como nuevo entrenador del Elche CF.

"El día que me fui dije que no iba a ser más feliz en ningún lado que aquí. Esto no es una segunda parte de algo, es una segunda etapa, y sería un error pensar que es una segunda parte de algo. Eso sí, tuve la sensación de que había venido ayer, de no haberme ido nunca", manifestó en rueda de prensa.

Fran Escribá regresa al banquillo del Elche El técnico regresa a la que fuera su casa años atrás y donde ya consiguió un ascenso a Primera y dos permanencias consecutivas. 14 feb 2021 - 10:21

Fran Escribá admitió el "cariño" que tiene por un club con el que, antes de tener que marcharse por el 'descenso administrativo' del club a Segunda, consiguió el ascenso a Primera y dos permanencias consecutivas, aunque explicó que no ha sido el motivo de su regreso al Martínez Valero.



�� “El cariño que tengo por el club y la ciudad es muy grande. Sé que somos capaces para lograr la permanencia"#MuchoElche �� pic.twitter.com/HX50HEFImu — Elche Club de Fútbol �� (@elchecf) February 16, 2021

Entrenamiento a los medios

El nuevo técnico del Elche, Fran Escribá, dirigió este martes, en doble jornada, sus primeros entrenamientos con el equipo ilicitano desde el césped tras enlazar dos negativos en test de la COVID-19 y abrió una de las sesiones, por primera vez en la temporada, a los medios de comunicación.