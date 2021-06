Nino se despide entre lágrimas: "La ilusión se ha acabado, el cariño por el Elche es eterno"

El delantero almeriense Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino' ha admitido que la ilusión por seguir jugando al fútbol "se ha acabado" y que el cariño por el escudo del Elche CF es "eterno", tras confirmar su retirada con 40 años como el futbolista que más vistió (475) la camiseta del equipo ilicitano y el que más partidos (571) y goles (194) logró en la historia de LaLiga SmartBank.

"Es un momento que tenía que llegar. Me retiro de lo que más quiero, que es el fútbol. Jamás pensé que iba a lograr tantas cosas, pero sobre todo el respeto y el cariño. Me he comprometido al máximo con el Elche CF. Es un momento de solo agradecer. Esto sigue, se acaba una etapa y empieza otra. Siempre he sido un superviviente", manifestó en rueda de prensa en el Martínez Valero.

Nino confesó que decisión de colgar las botas "no ha sido fácil". "Pero es lo mejor para mi entorno. La ilusión se ha acabado. Quiero tanto a esta profesión que sería faltarle el respeto. Gracias a toda la ciudad de Elche. A Tenerife. A Pamplona. Al Levante. Gracias a todos. Elche lo es todo para mí y siempre lo será", dijo.

???? El discurso de ????????, desde su corazón #Le7endaEternapic.twitter.com/QdKFLZlPuz — Elche Club de Fútbol 7?? (@elchecf) June 9, 2021

El ariete de Vera señaló que le haría "ilusión" poder entrenar. "A día de hoy me apetece estar más cerca del terreno de juego. Sentir este cariño es increíble. No hay nada como ir por la calle y sentir que la gente te quiera. Elche y el Elche CF es mi vida. Mi mayor honor es ser el jugador con más partidos de la historia del Elche", comentó.

Nino, que ha recibido la insignia de oro y diamantes del ElcheCF por su brillante trayectoria de manos del presidente, Joaquín Buitrago, manifestó que el cariño que tiene "por la afición, por este escudo y por la camiseta es eterno". "Que la gente corease mi nombre en el Martínez Valero ... He sido un afortunado. Son situaciones únicas. Es lo más grande que te puede pasar. El fútbol me lo ha dado todo, es mi vida", indicó.

Por su parte, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ensalzó que todos tienen "recuerdos imborrables" de esa vitola que ha ido dejando Nino. "Esa vitola no solo la ha dejado en el terreno de juego sino también en el vestuario. Ha sido un ejemplo, el hermano mayor en el que muchos jugadores se han apoyado. Nino es un ídolo en Valencia, Pamplona y Tenerife. Que la afición podamos devolver lo que Nino nos ha regalado todos estos años, que ha sido mucho", afirmó.

Tras lograr la permanencia en LaLiga Santander con el club ilicitano, Nino, que se enfundó también las camisetas del Levante, Tenerife y Osasuna, ha decidido colgar las botas en el club en el que logró ascensos a LaLiga SmartBank y LaLiga Santander con un palmarés repleto de hitos.

Es el máximo goleador (135) y el jugador con más partidos (475) en la historia del Elche CF; el máximo goleador de Segunda (194), y el que suma más partidos (571); el futbolista más veterano en marcar en la Copa, con 40 años y 189 días; y en 2009 logró los trofeos Pichichi, Zarra y como Mejor Jugador de Segunda con el Tenerife.

Con motivo de su retirada, el Elche anunció que la puerta 7 del estadio Martínez Valero pasará a tener el nombre de Nino"en honor a todas las gestas y proezas que el mito franjiverde ha realizado" en el club blanquiverde.