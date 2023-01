El consejo de Javier Aguirre a los jóvenes sobre el dinero en el fútbol

Pocos entrenadores en Primera División hablan más claro que Javier Aguirre. El actual técnico mexicano del Mallorca se ha caracterizado siempre por decir las cosas tal cual las piensa, y es lo que ha pasado en la rueda de prensa del conjunto balear previa al partido ante el Cádiz. En concreto, respondiendo a la cuestión de la renovación del coreano Kang-In Lee, en referencia al dinero en el mundo del fútbol.

"Date cuenta de que la carrera de un jugador dura muy poco. Yo ya soy mayor, pero el dinero que hay en el fútbol cuesta mucho fuera del fútbol. Aquí dicen una prima, 500€, como si no fuese nada... ¿tú sabes lo que son 500 euros ahí fuera? Es que no sabes lo que estás diciendo", recuerda Javier Aguirre.

Asegura que ha intentado aconsejar a los jóvenes qué hacer con su dinero, sobre todo, teniendo en cuenta lo que cuesta conseguir el dinero fuera del fútbol: "Y hemos escuchado a jugadores que dicen, 'este reloj me costó solo 8.000€'... Hijo, hay gente que no gana eso en todo el año. Por eso intento, sobre todo con los jóvenes, que se pueden confundir. Mi labor es decirles, tranquilo, que es por aquí, acumula, compra un pisito en lugar de este coche fantástico, o este reloj, cómprate este pisito a tu madre, o invierte en tierras en tu país. Se acaba esto con 34 años y en 3 años ya lo has acabado".

Javier Aguirre siempre se ha llevado seguidores allá por donde ha estado, y más con este mensaje que ha calado muy fuerte en las redes sociales en las últimas horas.