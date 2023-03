Mendilibar: "Llevo más de 400 partidos en Primera, esto no es un regalo"

José Luis Mendilibar afirmó este miércoles, en su presentación como entrenador del Sevilla hasta final de temporada, que está "encantado de que este gran club, con grandes jugadores", lo "haya elegido" a él y se refirió a su extensa trayectoria al destacar que, con "más de 400 partidos en Primera", cree que "estar aquí no es algo regalado".

"Llevo más de 400 partidos en Primera, hasta ahora me ha tocado lidiar con equipos que pelean por otras cosas por las que no peleaba el Sevilla, pero hay muchos más entrenadores como yo y me han elegido a mí. El sentimiento mutuo fue claro y, a partir de ahí, eliges venir a Sevilla; esto lo vamos a sacar adelante con futbolistas que han demostrado que son buenos", recalcó.

Acompañado por el presidente sevillista, José Castro, y su director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', Mendilibar, de 62 años y que sustituye al argentino Jorge Sampaoli, destituido el martes con el equipo a solo dos puntos del descenso, aseguró que "el objetivo es ir partido a partido", pues cuenta "con la suerte de que haya diez días antes de jugar en Cádiz", de modo que llega "centrado en preparar al equipo para ganar allí".





El preparador vizcaíno manifestó que había "muchos entrenadores deseosos de poder entrenar al Sevilla", a pesar de la campaña complicada que lleva, por lo que dijo que "es muy difícil decir que no a esta posibilidad" y anunció que "si las cosas salen bien y los dos partes están a gusto, será fácil llegar a un acuerdo para seguir".

El exentrenador de Eibar, Valladolid y Alavés, entre otros clubes, llega, en principio, hasta final de temporada, pero indicó que alberga "la ilusión de que las cosas van a salir bien y que los mandamases del club" estarán "contentos para que pueda continuar", de modo que ha firmado un "contrato con la esperanza de alargarlo" más allá de junio.

Mendilibar subrayó la importancia de "la creencia mutua" entre él y los futbolistas, porque "un entrenador puede llegar con una idea", pero ésta "no valdrá hasta que no conozca a los jugadores", quienes deben "ir contentos a los entrenamientos, no cabreados, y eso se consigue cuando le gusta lo que se hace" con ellos.

El técnico de Zaldívar (Vizcaya), cuyo bagaje europeo se reduce a una eliminatoria de la Copa Intertoto en 2005, afirmó que afrontará el duelo de cuartos de final de la Europa League contra el Manchester United "con la grandeza del Sevilla en esta competición"; y dejó claro que una competición en la que el equipo andaluz es el rey con seis títulos, "no se va a tirar, se va a disputar a tope, pero queda tiempo para eso".

Monchi admite que ha habido problemas esta temporada

Monchi señaló, en la rueda de prensa de presentación de Mendilibar, que han "analizado los problemas y las posibles soluciones" para salvar "una situación difícil", pero recalcó que este "análisis debe ser interno, sin mirar atrás de manera pública" porque cuando el "comité de dirección" del club "llega a un punto común", éste "se defiende por todos".





Así, el gaditano negó "que haya nadie en el comité de dirección que piense que José Luis no vaya a conseguir el objetivo", aunque haya habido "opiniones contrapuestas y respetuosas, igual que cuando el equipo ha ganado título y peleado por estar arriba".

El presidente del club del barrio de Nervión, José Castro, recalcó, por su parte, que "lo deportivo es lo prioritario" por encima del coste que haya conllevado el despido del argentino Jorge Sampaoli, puesto que "lo económico es importante", pero es una faceta que "ya se ha arreglado antes y se volverá a arreglar". En este sentido, Monchi terció al afirmar que para enjugar "el gasto que no estaba previsto, como ha dicho el presidente, se buscarán soluciones como se han buscado en el pasado", pero "ahora toca el presente, que es complicado", y por eso la dirección del Sevilla ha "optado por hacer un cambio necesario".