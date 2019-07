Javier Tebas, en El Partidazo de COPE: "LaLiga comenzará con normalidad, aunque haya que ir a los tribunales"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, mantiene que la temporada 2019-2020 de LaLiga Santander comenzará sin incidencias.

Tebas explicó este jueves en La Contraportada de El Partidazo de COPE que "los partidos se van a jugar con normalidad". Se han conocido recientemente los horarios de las tres primeras jornadas en las que existen partidos viernes y lunes, que son contra los que está luchando la Federación Española de Fútbol, lo que Luis Rubiales califica de "provocación": "No es una provocación. En los últimos ocho años, hemos puesto varios partidos en viernes y lunes. En agosto siempre ha sido así", aclaró el presidente de LaLiga.

Sin acuerdo por los partidos de los viernes y los lunes tras la reunión entre LaLiga y Federación Las dos partes, con el CSD como mediador, no han podido llegar a un acuerdo tras reunirse este miércoles. Al final, decidirá un Juez. 17 jul 2019 - 19:16

La Federación amenaza con no mandar árbitros a los encuentros que se disputen fuera del fin de semana, algo que Tebas no se cree: "Creo que va a haber árbitros. Queda un mes, y se va a jugar según lo establecido. Estamos trabajando en un gran partido inaugural (Athletic - Barcelona, 16 de agosto a las 21h), para que todo el mundo pueda ver la mejor competición del mundo". Y añade: "A mí no me consta que no vayan a mandar árbitros".

En la reunión mantenida entre las dos partes esta misma semana, no hubo acuerdo en este conflicto, por lo que tendrá que ser un Juez el que decida si los horarios pasan a ser potestad de la Federación o es LaLiga quien mantiene dicha labor: "Que de aquí al 16 de agosto haya otros escenarios, veremos qué pasa, no digo que no tengamos que acudir a los Tribunales. Si interviene la Justicia, ya veremos. Nos cuenta entender que no podamos seguir en esta línea", concluyó.