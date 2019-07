Sin acuerdo por los partidos de los viernes y los lunes tras la reunión entre LaLiga y Federación

LaLiga y la Federación Española de Fútbol siguen sin llegar a acuerdo alguno en cuanto a los partidos de los lunes y los viernes se refiere, en LaLiga Santander.

La Federación que preside Luis Rubiales quiere intervenir en la colocación de los horarios de los partidos de LaLiga, pero el organismo dirigido por Javier Tebas mantiene que son ellos quienes tienen la competencia por los horarios.

Tebas se reafirma en los partidos de los viernes y de los lunes El presidente de LaLiga Javier Tebas, declaró, acerca de los partidos de los lunes y los viernes, que "los horarios son los que hay". 17 jul 2019 - 10:56

Con el Consejo Superior de Deportes como mediador, y las figuras a la cabeza de Andreu Campos (Secretario General de la Federación), en compañía de un abogado de la RFEF, y Carlos del Campo (Adjunto a la Presidencia de LaLiga), las dos partes quedaron convocadas a una reunión que se ha celebrado este miércoles, en la que no han llegado a ningún tipo de acuerdo.

La Federación, por su parte, asegura que han ofrecido a LaLiga ir quitando de forma progresiva los partidos de los lunes, a lo que LaLiga se ha negado. Su postura es clara en cuanto a la eliminación total de los encuentros de los lunes, en defensa de la competición. Los partidos de los viernes, sin embargo, estarían dispuestos a aceptarlos.

Ambas partes han establecido no convocar nuevas reuniones para tratar el asunto de los horarios porque tienen claro que no van a alcanzar ningún punto en común, por lo que aceptan que sea un Juez quien determine quién puede intervenir en la composición del 'timing' de cada jornada de LaLiga Santander.

No se habla de plazos, y en lo que el Juez no decida si la Federación puede intervenir o no, LaLiga seguirá trabajando como hasta ahora.

Hasta el momento, se han conocido los horarios de la 1ª jornada, de la 2ª y de la 3ª.