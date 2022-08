Isco: "Entiendo las dudas por mis últimos años"

Isco Alarcón, último fichaje del Sevilla, aseguró este lunes, en una entrevista concedida a su nuevo club, que entiende que existan dudas sobre su rendimiento por sus últimos años en el Real Madrid, donde, declaró, no pudo o no le dejaron "jugar".



El ex jugador blanco, que dejó claro que intentará acabar con todas las dudas que tienen los aficionados sevillistas que no confían en su fichaje, fue tajante y afirmó su total compromiso con la entidad andaluza y con su idea de volver a mostrar su mejor versión.



"Entiendo que haya dudas. En mis últimos años no he podido o no me han dejado jugar, de alguna manera por así decirlo. Ahora, esas dudas que hay me toca a mí disiparlas y quiero mandar un mensaje de tranquilidad, decirles (a los aficionados del Sevilla) que voy a darlo todo y que voy a estar focalizado al cien por cien. Voy a demostrar el nivel que nunca he perdido. Creo que es un buen sitio para hacerlo. Entiendo que tengan dudas, pero me encargaré yo de disiparlas", insistió.

El Sevilla hace oficial la llegada de Isco El futbolista, que firma con los andaluces para las próximas dos temporadas, será presentado el miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante los aficionados del club de Nervión. 08 ago 2022 - 16:25

Isco, que manifestó su "ilusión" por iniciar una nueva etapa en su carrera, declaró que tiene muchas ganas de empezar cuanto antes a entrenarse con el Sevilla para ir entrando en la dinámica de sus compañeros.



"Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo y que nunca he perdido. Vengo a un equipo al que conozco al entrenador. Conozco a los jugadores y tienen un estilo que me encanta. Ojalá consigamos títulos", señaló.



"He tenido bastantes propuestas, pero creo que a nivel deportivo y de equipo, es lo que más me interesaba en este momento. Es un equipo que compite y que quiere jugar bien al fútbol. Juega la Champions, está en constante crecimiento y es el mejor equipo para mostrar mi fútbol", agregó.



Isco reconoció que este verano ha sido "difícil y diferente" para él. El centrocampista malagueño se ha entrenado en solitario, con un preparador físico, mientras esperaba que se resolviera su futuro.



"No estaba acostumbrado y las he aprovechado para entrenar bien y ponerme a tono. No veía el momento de venir a este club a entrenar y a jugar. Ese nerviosismo siempre existe porque es tu futuro lo que está en juego. Tenemos familia, niños y es complicado por el tema de la organización. Por suerte ya quedó todo atrás y con muchas ganas", aclaró.

Además, recordó que ha tenido la oportunidad de jugar en "grandes clubes" y que ha ganado "prácticamente" todos los títulos en los que ha competido. Por eso, porque quiere seguir ganando, eligió al Sevilla.



"No me gusta pensar en lo que ha pasado, me gusta pensar en lo que viene por delante. Competir, ganar títulos. Es un equipo que desde hace años lo está consiguiendo. Ayudar al Sevilla a hacer crecer su historia. De momento he firmado dos años", informó.



Asimismo, tuvo buenas palabras para Julen Lopetegui, un entrenador con quien coincidió en el Real Madrid y en la selección española: "Es un entrenador que siempre ha confiado en mí. Me gusta su fútbol, lo que propone. Es el fútbol más adecuado para mi estilo".



Respecto a quien ha sido el seleccionador que más ha confiado en él, recordó a todos los que ha tenido y eligió a uno: "Con Del Bosque, debuté, pero jugué pocos partidos. Nunca tuve con otro entrenador la continuidad que tuve con Julen. Luego, con Hierro fue el Mundial y con Luis Enrique fueron tres o cuatro partidos. Así que con Julen es con quien más he rendido en la selección. Ojalá pueda llegar al Mundial. Es una meta que tiene cualquier jugador, pero para eso tengo que rendir en el Sevilla".



"Ahora es una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacer en los últimos años. Creo que vengo al sitio adecuado para hacerlo. Todavía soy joven. La gente, cuando tienes treinta años... pero estoy en la flor de la vida. Me queda mucho fútbol y alegrías que dar", culminó.