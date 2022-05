Enrique Cerezo le pone un 8 a la temporada del Atlético de Madrid

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha subrayado que el delantero uruguayo Luis Suárez, que acaba al final de esta temporada su contrato en el conjunto rojiblanco "ha sido y es un jugador muy querido", pese a las declaraciones en las que el charrúa dijo que hubiera querido seguir.

"Ha sido uno de lo mejores jugadores que ha tenido y tendrá el Atlético. Es una gran persona, y ha sido y es un jugador muy querido en el Atlético de Madrid" afirmó Cerezo, al ser preguntado en un acto por las últimas declaraciones del delantero, que dijo que le hubiera gustado seguir y no le dieron la posibilidad.

Luis Suárez se despide del Atlético: "Jamás olvidaré el cariño que me dieron" El uruguayo, clave en el título liguero de la pasada temporada, se marcha del Atlético de Madrid agradecido a compañeros y afición por una etapa que asegura que jamás olvidará. 25 may 2022 - 22:26

"Luis Suárez ha sido un magnífico jugador, ha hecho dos temporadas magníficas y cuando se acabe su contrato tendrá un reconocimiento de los directivos", afirmó Cerezo al respecto, tras la presentación del torneo 'Mallorca International Football Cup Vicente del Bosque'.

El presidente del Atlético calificó la actual como "una buena temporada" respecto a sus objetivos, que son acabar entre los tres primeros, hacer un buen papel en la 'Champions' y llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. "Creo que los hemos cumplido bien, la nota será entre un 7 y un 8, más un 8", agregó.

Preguntado por el futuro del delantero Álvaro Morata, propiedad del Atlético de Madrid pero que ha disputado las dos últimas temporadas cedido en la Juventus de Turín italiana, Cerezo consideró que su futuro dependerá del equipo transalpino. "Depende de la Juventus, depende de ellos, preguntadle a la Juventus", comentó al respecto. El conjunto turinés "no ha comunicado nada" al Atlético sobre su situación, según Cerezo, mientras que Antoine Griezmann "se queda". "Tiene su contrato y lo cumplirá".





"Lodi y Carrasco son buenos jugadores e interesarán a muchos. Tienen contrato con el Atlético de Madrid y en nuestro equipo o lo cumple o vienen con la cláusula y se marcha", advirtió ante posibles ofertas del Newcastle por ambos futbolistas.

"Creo que tenemos una magnífica plantilla y ya veremos lo que nos hace falta para la próxima temporada", replicó ante posibles fichajes, asegurando que "no ha habido contactos" por Carlos Soler y José Luis Gayà. "Todos los buenos jugadores españoles e internacionales que nos hagan falta siempre nos interesa", admitió.

En cuanto a la final de la Liga de Campeones que disputarán el próximo sábado el Real Madrid y el Liverpool en París, el presidente rojiblanco aseguró que le es "indiferente". "Pero si es un equipo español el que gana, que sea un equipo español", zanjó. "No puedo ir a París, aunque estoy invitado. Me quedará en casa viendo 'París bien vale una moza'", apuntó sonriente

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, justificó la renovación del delantero francés Kylian Mbappé por el París Saint-Germain, y el frustrado fichaje por el Real Madrid, porque, según él, "poderoso caballero es don dinero". "Que me preguntes si iba a fichar por el Real Madrid me duele. Poderoso caballero es don dinero. No lo he seguido de cerca. De eso a llorar y pegarse un tiro en la cabeza hay una diferencia. Preguntar a LaLiga por qué presenta una denuncia, sus razones tendrá", señaló.