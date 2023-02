Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El colegiado Javier Alberola Rojas será el encargado de pitar el encuentro que se disputa este jueves a las 21:00 en el Santiago Bernabéu.

Once del Valencia: Voro tiene las bajas confirmadas de Justin Kluivert, Nico González, Thierry Correia y Jaume Doménech. Como se esperaba no hay una revolución en su primer 'once'.

Once del Real Madrid: Carlo Ancelotti junta en el centro del campo a Modric y Dani Ceballos, que se mantiene en un once en el que de momento no entran Carvajal y Tchoauméni.

El Real Madrid recibe al Valencia en un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga Santander -aplazada por la Supercopa de España-, un partido al que los blancos llegan sin margen de error si quieren seguir la estela del Barcelona.