Bale, Vinicius, Hazard y Benzema, titulares ante el Mallorca

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN DEL REAL MADRID - MALLORCA CON LA NARRACIÓN DE MANOLO LAMA

1' A punto de liarla Baba en el Mallorca al tratar de sacar un balón con Benzema delante.

Todo preparado para que el Real Madrid saque de centro. A juzgar por el dibujo sobre el campo, el Mallorca juega con tres defensas.

El once titular del Real Madrid no pasa desapercibido por los comentaristas de Tiempo de Juego. Morientes: "Alineación ofensiva, viendo que se juega contra el equipo más goleado. Es interesante la línea detrás de Benzema". Poli Rincón: "Crees que los jugadores pueden liar una que te mueres, pero de Bale no me fío nada. Teniendo en cuenta al rival, jugaría con un 4-1-4-1". Guasch: "Valverde sabrá hoy lo que era ser Makelele".

Once del Real Madrid: