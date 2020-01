Del Bosque: “Me ha sorprendido la destitución de Valverde”

El exentrenador de la selección española y el Real Madrid, Vicente del Bosque, ha comentado en un acto sobre el deporte inclusivo a favor de la diversidad funcional que le “sorprendió la destitución de Ernesto Valverde” porque se trata de un técnico “que representa muy bien los valores de los entrenadores”.

“Yo no soy quién para juzgar la actuación de los que tienen que gobernar en un club. Sí me sabe mal, sobre todo por una persona como Valverde, porque es un ejemplo de comportamiento que representa muy bien los valores de los entrenadores. Me ha sorprendido”, ha asegurado Del Bosque.

El extécnico salmantino también ha lamentado que “se están produciendo más ceses de entrenadores en lugares donde no estábamos acostumbrados a verlo, lo estamos viendo en el fútbol inglés, donde los entrenadores tenían más crédito y credibilidad que aquí”. La Premier no se ha “salvado” de esta corriente y en el curso presente españoles como Unai Émery o Quique Sánchez Flores han tenido que hacer las maletas antes de lo previsto.

Del Bosque ha comparecido ante los medios esta mañana en la presentación del proyecto ‘Blindspot’. Una campaña de sensibilización sobre el deporte inclusivo que busca alcanzar la cifra de 1000 goles anotados con los ojos cerrados y difundirlo por las redes sociales con el hashtag #Blindspot. Junto a él se encontraba Lía, atleta paraolímpica campeona de Europa en 200 ml y campeona de España en 100 y 200ml.

La deportista nacida en Australia pero criada en Burgos ha afirmado que pretende “mostrar unos valores" que todos los deportistas comparten, "pero también hay otros de la discapacidad que es importante que todo el mundo los conozca”. Porque para Lía “cualquier persona con discapacidad puede practicar deporte” y recomienda “acercarse a la gente con discapacidad, hay que tomárselo como una persona, no como una persona con discapacidad”.

Por último, ha aseverado que “todavía hay mucha gente que no ha conocido a una persona con discapacidad en su vida, y esto es un problema porque se creen que pueden hacer nada”.