Javi Calleja, el mejor colocado para sustituir a Abelardo

El Deportivo Alavés sigue en caída libre tras perder este domingo 1-3 ante el Celta. El conjunto que dirige Abelardo cierra la clasificación en LaLiga Santander a tres puntos de la salvación. Según ha informado Roberto Arrilaga, en Tiempo de Juego, el técnico podría tener las horas contadas en el conjunto vasco y su relevo sería el exentrenador del Villarreal, Javier Calleja.



Abelardo, tras la derrota, explicó en rueda de prensa que su puesto es lo que menos le preocupa y que quiere ser “honesto con el Alavés”. “Soy el primero que reconozco cuál es la situación y los números”, dijo el preparador. “Me siento responsable desde que he llegado, no he hecho esta plantilla, pero creo que la salvación es muy posible, aunque mis números ahí están y es una realidad”, incidió el “Pitu”.





“Voy a esperar unas horas para pensar las cosas y meditar a ver lo que sucede”, reflexionó el entrenador, que no aclaró si se siente con fuerzas para continuar en su puesto. El técnico del Alavés volvió a dejar fuera de la convocatoria a Lucas Pérez por segundo partido consecutivo.