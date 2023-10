El Racing Ferrol sigue sin perder en casa pero el Eldense se lleva dos puntos

El Racing Ferrol consiguió mantener su condición de invicto en su feudo de A Malata, pero cuando parecía tener el partido ganado el italiano Eddie Salcedo le arrebató dos puntos con el postrero tanto del Eldense.

??¡MOITAS GRAZAS POLO VOSO APOIO UNHA XORNADA MÁIS??#OpaRacingpic.twitter.com/feOADLApJC — Racing Club Ferrol (@racingferrolsad) October 22, 2023

El duelo entre dos de los recién ascendidos concluyó en tablas después de un choque intenso, plagado de imprecisiones por momentos y que no supo cerrar el cuadro gallego ante un rival que se confirmó como un equipo aguerrido y que buscó el triunfo para alejarse más de la zona de descenso.



Aunque el Eldense pareció controlar bien las acometidas de los hombres de Cristóbal Parralo, Álvaro Giménez tuvo una gran opción para inaugurar el marcador, pero no supo resolver y el balón acabó en un palo. Fue el aviso del primer gol del encuentro, que llegó al cuarto de hora del segundo periodo cuando Heber Pena rubricó un envío de Carlos Vicente.



Fernando Estévez, técnico del equipo alicantino, no tardó en reaccionar. Introdujo en el campo a Poloni y Chris Montes casi de inmediato y después a Youness, Juanto Ortuño y Salcedo Jr. Este último fue el que acabó salvando al Eldense y castigando el error en la salida de balón del Rácing Ferrol para sellar el empate.









Ficha del Racing Ferrol - Eldense

1 - Racing de Ferrol: Cantero; Delmás, Jon García, David Castro, Moi Delgado; Bernal, Carlos Vicente, José Señé (Manzanara, m.71), Heber Pena (Álex López, m.61), Giménez (Merino, m.71) y Losada



1 - Eldense: Zubiaurre, Toni Abad, Dumic, Carlos Hernández, Marc Mateu, Clemente (Poloni, m.64), Álex Bernal (Youness, m.69), Sergio Ortuño, Chapela (Chris Montes, m.64), Soberón (Juanto Ortuño, m.74) y Andone (Salcedo Jr., m.74).



Goles: 1-0, M.60: Heber. 1-1, M.81: Salcedo Jr.



Árbitro: Moreno Aragón. Amonestó a los visitantes Dumic y Youness.



Estadio: Partido de la duodécima jornada disputado en el estadio A Malata.