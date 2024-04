El Burgos se mantiene muy cerca del play-off con un triunfo de penalti en el añadido ante el Racing

El Burgos creyó hasta el final y sumó una importante victoria ante el Racing de Santander (2-1) para seguir soñando con el ascenso, en un partido en el que se adelantaron gracias al gol de Ander Martín y que vieron como el Racing, tras empatar con gol de Arana, daba por bueno el empate.



Los de Bolo pelearon y lucharon hasta el final y en la última acometida del partido, Curro cayó en el área y anotó el penalti de la victoria.





Así se gestó la victoria del Burgos al Racing

El Burgos salió en bloque alto, intentando ir a por el partido desde el primer minuto y a los 45 segundos ya Fer Niño dio el primer aviso a Ezkieta, pero el disparo fue a parar a las manos del guardameta.



El Racing intentó sorprender pero los de Bolo, que de nuevo no pudo dirigir el partido, salieron a morder y a los 8 minutos de juego, Ander Martín se quedó solo ante el portero después de que Fer Niño peinara un balón largo de Caro y el donostiarra no falló.



Buscó el segundo el Burgos pero el tanto llegó del otro lado, en este caso fue Mboula el que centró el balón para Arana, ese primer disparo lo despejó Caro pero no pudo evitar el segundo para empatar el partido.



El gol de Arana no cambió mucho el guión porque el Burgos siguió llevando la iniciativa y tuvo dos saques de esquina para volver a tomar la delantera, tras los que tuvo rápidamente que replegarse para evitar que a la contra los cántabros dieran la sorpresa.



Insistió Joni Montiel que buscó el gol olímpico pero tuvo que salvar Ezkieta de puños y poco después otro disparo de Alex Sancris que se marchó por el palo largo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Tras el descanso, el Burgos volvió a salir valiente y a los cinco minutos tuvo la primera con un cabezazo de Fer Niño que se fue demasiado fuerte.



Volvió el Burgos a subir líneas defensivas, presionando desde la frontal del área. Elgezabal fue providencial en dos jugadas consecutivas del Racing que trató de romper el partido y convirtiéndolo en un ida y vuelta.



Joni Montiel comenzó una jugada que terminó en gol de Fer Niño pero después de que la grada y el propio jugador el VAR anuló el gol por fuera de juego en el inicio de la jugada en la que Alex Sancris tocó de cabeza cerca del medio campo.



Los de Bolo buscaron el gol de todas las maneras y tuvieron varias ocasiones pero no era el día del Burgos en el plano ofensivo y perdonó mucho a su rival que no conseguía generar peligro y por momentos pareció que le valió el empate.



El árbitro añadió 7 minutos y en la prolongación el Burgos buscó el empate y en el último minuto Curro se quedó delante de Ezkieta y por detrás Germán derribó al jugador blanquinegro, el colegiado no dudó en pitar el penalti. Curro no se lo pensó y con un disparo centrado el Burgos sumó 3 puntos.









Ficha del partido

2- Burgos CF: Caro; Arroyo, Córdoba, Elgezabal, Matos; Álex Sancris (Alex Bermejo min 79), Atienza (Grego Sierra min 69), Joni Montiel (Mumo min 79), Ander Martín (Dani Ojeda min 69); Curro y Fer Niño.



1- Racing de Santander: Jokin Ezkieta; Dani Fernández (Sangalli min 84), Manu Hernando, Germán, Mario García; Morante (Grenier min 84) y Aldasoro; Mboula (Jeremy min 61), Peque (Lago Junior min 84), Íñigo Vicente; y Arana (Baturina mom 67).



Árbitro: Caparrós Hernández (Colegio Valenciano). Amonestó por el Burgos CF a Atienza (min 11), Joni Montiel (min 42), Fer Niño (min 65), Elgezabal (min 87) y por el Racing de Santander a Manu Hernando (min 82), (min 96).



Goles: 1-0 M.7: Ander Martín. 1-1 M.22: Arana. 2-1 M.97: Curro (p)



Incidencias: Partido de la Jornada 35 de la Segunda División Liga HyperMotion disputado en el Estadio El Plantío ante 11.314 espectadores.