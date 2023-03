La sub-21 se atasca ante Francia y no pasa del empate a cero

La selección española Sub-21 no pudo con Francia en su segundo amistoso de preparación para el Campeonato de Europa del próximo mes de junio tras cosechar un meritorio empate (0-0), que puso fin a su buena racha de resultados tras encadenar ocho victorias consecutivas, en una prueba teóricamente de más nivel, tras la remontada ante Suiza del pasado viernes.

El conjunto dirigido por Santi Denia, que se estrenó como nuevo seleccionador español con una trabajada victoria ante los helvético por 3-2 en Almería, no pudo prolongar su inercia positiva ante un combinado galo que se vio superior en algunos tramos del partido. 'La Rojita' no fue capaz de encontrar su mejor nivel ante un cuadro francés que tampoco pudo resarcirse ante su público después de caer en su amistoso de la semana pasada por un contundente 4-0 ante Inglaterra.

En el estadio La Rabine de la localidad de Vannes el tanteo inicial de ambos combinados precedió a una primera parte algo insulsa, sin apenas ocasiones para los dos conjuntos. Aunque Francia llevó la iniciativa, la falta de acierto le acabó por condenar ante un cuadro español sin presencia en ataque y algo dubitativo en el centro del campo. Arnau Martínez tuvo la más clara tras un saque de esquina, pero su disparo se marchó alto justo antes del descanso.

Al igual que contra Suiza el pasado viernes, el combinado de Santi Denia fue incapaz de encontrar su juego en los primeros 45 minutos. Así, tras la reanudación, 'La Rojita' dio un paso al frente para tratar de imponer su juego y empezar a someter al combinado galo. Abel Ruiz tuvo la primera con una doble ocasión que desbarató el meta 'bleu', pero pronto encontró la replica en las botas de Barcola, repelida en esta ocasión por Arnau Tenas.

En este intercambio de golpes le tocó el turno a una selección española que volvió a encontrar en Arnau Martínez su gran arma ofensiva. El jugador del Girona, otra vez a la salida de un córner, estrelló su cabezazo en el poste cuando estaba completamente solo. Aunque Miranda tuvo otra ocasión clara poco después, la contundencia defensiva francesa hizo el resto para terminar de cerrar un partido que no se movió más.

¡¡?????????? ?????? ??????????????!!



España empata contra Francia en Vannes. Los chicos de Santi Denia han merecido llevarse la victoria.



?? ????-???? | 0-0 | 93'



?? @rtveplay

#U21EUROpic.twitter.com/6ntL6UFtgu — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 28, 2023





Ficha del partido

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

0 - Francia: Meslier, Larouci (Nkounkou, min.63), Badiashile, Lukeba, Gendrey (Doukoure, min.63), Massengo, Le Fee, Gouiri (Adly, min.79), Olise, Barcola (Cherki, min.70), Kalimuendo (Abline, min.70)

0 - España: Arnau Tenas, Arnau Martínez, Manu Sánchez (Juan Miranda, min.46), Jon Pacheco, Gila, Alex Baena (Pablo Barrios, min.62), Sancet (Aimar Oroz, min.46), Blanco (Nico, min.87), Abel Ruiz (Camello, min.62), Rodri (Barrenetxea, min.83), Rodrigo Riquelme (Sergio Gómez, min.46)

Árbitro: Darren England. Amonestó a Sancet y Álex Baena por parte de España y a Barcola y Massengo por Francia.

Incidencias: Estadio La Rabine de Vannes. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Claude Simonet, ex jugador y ex presidente de la FFF, y Just Fontaine.