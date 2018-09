Sergi Roberto, sobre el Girona-Barcelona: "Se está hablando mucho pero no sabemos si se va a hacer o no"

Sergi Roberto, futbolista internacional del FC Barcelona, destacó el papel importante que ha tenido Luis Enrique en su carrera, recordando que con él creció en su club y ahora regresa a la selección después de ser una de las ausencias destacadas de España en el Mundial de Rusia.

"Luis ha sido muy importante en mi carrera. Me hizo debutar en el Barca B cuando estaba en el juvenil. Después cuando fue mi entrenador en el primer equipo me dio la continuidad que no tuve anteriormente. Ahora me da la oportunidad de volver a la selección española, le estaré siempre muy agradecido y estoy contento de estar a sus órdenes", manifestó en rueda de prensa.

Sergi Roberto piensa que Luis Enrique es el mejor entrenador posible para hacerse cargo de la selección española y destacó sus cualidades para volver a instalar a la Roja en la elite.

"Luis Enrique es el entrenador adecuado para la selección. Su criterio de juego se adapta mucho al estilo de la selección con los últimos seleccionadores. Nos va a ir bien. En el vestuario es una grandísimo entrenador, motivador, todos estamos muy contentos y esperamos hacer unos buenos partidos para empezar", dijo.

Sergi Roberto, que estuvo presente en la reunión de jugadores con AFE cuando amenazaron con ir a la huelga si LaLiga sigue adelante con la intención de llevar un partido a Estados Unidos, desconoce que el encuentro elegido pueda ser el Girona-Barcelona que se disputará el 27 de enero.

"Del partido de Estados Unidos ya se habló claramente cuando tuvimos una reunión con capitanes en la AFE y el presidente ya habló. Nosotros no sabemos qué se va a hacer. Se está hablando mucho pero no sabemos si se va a hacer o no", aseguró desde la concentración de la selección española.

Ayer, martes, Fernando Sanz, director general de LaLiga en Oriente Medio y Norte de África (MENA), reconoció que uno de los encuentros que se está barajando disputar en Estados Unidos es el Girona-Barcelona.