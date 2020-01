Robert Moreno, en El Partidazo de COPE: "Por supuesto que habría aceptado ser segundo de Luis Enrique"

Robert Moreno atendió este jueves a El Partidazo de COPE desde Mónaco, donde entrena actualmente al AS Monaco, dos meses después de su despido como seleccionador de fútbol y con la tormenta perfecta montada tras las acusaciones de Luis Enrique: "El duelo duró muy poco. A los pocos días estaba ya centrado en lo que quería hacer, empecé a ver fútbol de otras ligas, a cuidarme más… Intenté aislarme mucho. Tomé una buena elección", reconoció.

"Lo peor aquellos días fue ser noticia nacional. No quiero ser una persona pública si eso implica que todo el mundo tenga que cuestionar cómo eres como persona, si eres bueno o eres malo, más cuando nadie sabe toda la información. Cuando eres entrenador a estos niveles tienes que asumir que estás expuesto a eso. Intenté llevarlo lo mejor posible", comentó cómo pasó, con cierta resignación, las turbulencias del momento.

Explicó por qué se negó a hacer una rueda de prensa en vez de leer un comunicado: "Habría sido incongruente. No es bueno hacer reproches ni entrar en detalles. Lo mejor en ese momento era no avivar el fuego, incluso sabiendo que se estaba atacando a mi persona".

No vio la rueda de prensa de Luis Enrique: "Estaba subiendo hacia Esparraguera yendo a comer con un amigo. Luego tampoco la vi, no me iba a aportar nada bueno. Habría resultado muy penoso para mí escuchar de Luis Enrique determinadas palabras. Aún así, estoy agradecido con él, no voy a tirar nueve años de relación por dos días malos". Al mismo tiempo, comentó que sigue sin saber qué falló.

Preguntado por los 'no acontecimientos' a los que aludió Luis Enrique en su día, Moreno dijo que "si los 'no acontecimientos' es hacer todo lo que él nos ha pedido que hagamos, y que hablemos a través de quien él ha pedido que hablemos... Pues si el tiene esa opinión así será. Pero yo creo que no he hecho nada que él no pidiese o esperase de mí".

No quiso entrar en detalles sobre su comportamiento con el fallecimiento de la hija de Luis Enrique: "Tengo tanto respeto por esa familia y por lo que han vivido que me vas a permitir no entrar en detalles".

Moreno se reafirma en que no guarda rencor: "a nivel personal, pasado el tiempo, me gustaría poder recuperar la relación con Luis Enrique, porque hay muchas más cosas buenas que malas".

Y va más allá, reconociendo que aceptaría ser segundo de Luis Enrique: "si unes los puntos y las informaciones que hemos dado todos, yo he sido muy consecuente. Incluso, sabiendo que su vuelta suponía que yo desaparecía de la ecuación, acepté. Por supuesto, habría aceptado ser segundo de Luis Enrique. Yo lo que tenía en mis planes era estar en la Eurocopa, ganarla; estar en el Mundial, ganarlo y luego ver qué pasaba".

Como español, desea que España gane la próxima Eurocopa "sin lugar a dudas, ¿cómo voy a querer lo contrario? No es mi forma de ser".

Con respecto a cómo quedó su relación con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, "en la parte final, obviamente, no hubo contacto con Rubiales, todo se solventó de otra manera. Yo en aquel momento, no me veía con el ánimo de entablar ese tipo de conversación. Con la distancia dices que cada uno hace lo que cree que es mejor acorde con su cargo y con las decisiones que tiene que tomar", finalizó.