Ramos, a Luis Enrique: "Cada victoria también será tuya"

Sergio Ramos, capitán de la selección española, dedicó unas palabras de afecto a Luis Enrique Martínez tras su renuncia al cargo de seleccionador y aseguró que "cada victoria" que consigan desde este momento también será del técnico asturiano.

"Cada victoria de la Selección también será tuya, míster. Todo nuestro apoyo y nuestro ánimo", escribió en su cuenta oficial de Twitter tras anunciarse el adiós de Luis Enrique y el ascenso a seleccionador de Robert Moreno.

Every win will be yours too. You have all our support.