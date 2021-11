Portugal o Italia no estarán en el Mundial

Bombazo en el sorteo de la repesca europea para el Mundial 2022 de Catar. Dos de las selecciones favoritas al título han quedado emparejadas en la misma rama y una de ellas no estará en el país asiático. La Portugal de Cristiano Ronaldo e Italia, actual campeona de Europa, se cruzarían en la final, que se disputaría en Lisboa, con una plaza en juego para el campeonato. Antes ambas deberán ganar en casa a Turquía los lusos y a Macedonia del Norte los transalpinos.

En el caso de Portugal sería el último campeonato para un Cristiano Ronaldo que cumplirá en 2022 37 años. Para Italia, de no acudir a la cita de Catar, se trataría de la segunda ocasión consecutiva en la que falta a este evento tras no lograr clasificarse para Rusia 2018. Entonces cayó en la repesca ante Suecia.

?? 2022 World Cup play-off draw ?



Which fixture are you most looking forward to? ??#WCQpic.twitter.com/E6Vg76tbxD