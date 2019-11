Jesús Casas, segundo entrenador de Luis Enrique

Luis Enrique Martínez ya anunció en su regreso a la Selección Española que mantendrá el trabajo que estaba haciendo antes de anunciar su salida: "Cuando llegamos hace un año y medio hubo que hacer cambios, ahora no, es continuar con esta misma línea, presentarnos con seriedad como aspirante a la Eurocopa", afirmó.

También confirmó que un hombre de su confianza como Jesús Casas será segundo entrenador: "El staff va a seguir siendo prácticamente el mismo. No va a cambiar la selección. Las convocatorias tendrán mi matiz y una idea diferente a la del anterior seleccionador".

Luis Enrique, en su regreso a la Selección: "Robert Moreno fue desleal; su ambición fue desmedida" El seleccionador Luis Enrique explica cómo fue el desencuentro con Robert Moreno en una reunión que ambos mantuvieron el 12 de septiembre. 27 nov 2019 - 11:46

Su cabeza ya sólo piensa en el sorteo de la fase final de la Eurocopa y en el gran reto del próximo año: "La selección es claramente una de las favoritas, aunque hay ocho que pueden ganar. Representa mucho para mí este reto tan atractivo, siete partidos para poder ser campeón, llegar a lo máximo siendo consciente de la dificultad pero afrontándolo con mucha entereza y ganas. Me ha gustado lo que he visto de la selección (el tiempo que ha estado fuera). En cuanto a ideas futbolísticas Robert está formado en nuestro staff y nosotros hemos aprendido mucho de él a nivel futbolístico. No veréis nada diferente, quizás matices en presión tras pérdida o inicio de juego".

Uno de sus deseos es que la afición se ilusione: "Me encantaría tener un once que se recite de memoria pero no es la situación que tenemos ahora en la selección".

Alabó la tarea de Robert Moreno al frente de la selección, aunque no ocultó nuevamente, su dececpión en lo personal: "En lo profesional no tengo que criticarle nada, es un entrenador muy preparado. En lo personal no tenía dudas hasta que los hechos me demostraban otra cosa distinta a sus palabras".