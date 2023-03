Ceballos: "Me gustaría ser un referente en esta selección"

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, que conoce a la perfección al nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, tras compartir éxitos en las categorías inferiores, apuntó que es el "entrenador idóneo" para tomar las riendas de la absoluta, en la que, confesó, le gustaría "ser un referente".



"Con Luis he vivido momentos de los más felices de mi carrera deportiva. Hemos conseguido grandes logros para la Federación, tanto el Europeo sub'19 como el sub'21, le conozco de hace muchísimos años, es un entrenador con carácter, muy emocional. Para una selección con jugadores jóvenes que conoce muy bien, es el entrenador idóneo para seguir potenciando jugadores de una grandísima calidad", aseguró a los medios de la Federación.



Con la confianza de Luis de la Fuente, como ocurrió en todo su paso por las categorías inferiores, Ceballos aspira a un papel protagonista en la nueva selección española, repleta de cambios y caras nuevas. "No me importa ser uno de los líderes porque es una de las cosas más bonitas en un equipo. Me gustaría ser un referente en esta selección", reconoció.





"Tenemos una ilusión que es la Eurocopa 2024 y empieza el camino ante nuestra afición, en Málaga ante una selección joven y competitiva que se quedó fuera de la última Eurocopa. Tenemos una muy buena selección para hacer grandes cosas", añadió, enfocando el primer reto ante Noruega.



Ceballos, internacional en once ocasiones, no juega un partido con la absoluta desde octubre de 2020. "Son prácticamente tres años donde no he tenido la oportunidad de jugar con la selección", recordó.





"Vengo con mucha ilusión y con muchas ganas. Sabía que mi trabajo, mi sacrificio, me iba a dar esta oportunidad. Es el momento de vivir la experiencia al máximo, disfrutar en el campo es lo más importante", agregó.



Aseguró que "no hay cosa más grande" para un futbolista que la llamada de la selección y señaló que la recibió cuando estaba entrenándose con el Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas.



"Sabía que estaba haciendo las cosas muy bien en mi club, tenía minutos, tenía la confianza del entrenador. Estaba entrenando, cuando hubo un parón para beber agua me lo comunicaron. Estoy muy feliz por volver", afirmó