Casillas respalda a Luis de la Fuente: "El sábado España era la leche, hoy el seleccionador es una ruina"

El tropiezo de la Selección Española ante Escocia en Hampden Park por 2-0 le ha costado a Luis de la Fuente sus primeras críticas al frente del banquillo nacional. La reacción de Iker Casillas no ha tardado en llegar y ha sido para defender al nuevo técnico y a la Selección.

Primer naufragio de la España de De la Fuente España no dio con la tecla ante Escocia y encajó su primera derrota en la fase de clasificación para la Euro 2024 en un partido de más a menos. Doblete de McTominay. 28 mar 2023 - 19:32

Al de Móstoles, uno de los héroes del Mundial de Sudáfrica, no le han gustado los 'palos' que ha recibido Luis de la Fuente en su etapa inicial y ha escrito un comentario en su defensa en sus redes sociales: "El sábado España era la leche. Íbamos a ganar la 4ª Eurocopa. Nadie se acordaba de Luis Enrique. Hoy el seleccionador es una ruina. España un desastre. No se clasifican para la Euro. Y acabamos de empezar…". Unas palabras con las que aclara que no es justo que se le juzgue mal por perder su segundo encuentro tras haber ganado por 3-0 a Noruega.

Lo cierto es que la Selección no caía en un encuentro de clasificación para la Eurocopa desde 2014, 2-1 ante Eslovaquia. Además, la última vez que España cayó por más de un gol de diferencia en un partido de esta índole fue ante Francia en 1991 (3-1).