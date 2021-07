Busquets, en Tiempo de Juego: "Si hay penalti contra Italia, lo tiro y seguro que lo voy a meter"

Semifinal contra Italia

"Vimos el partido de Italia, es un gran equipo, creo que ha sido el mejor en la fase de grupos. Sufrieron en octavos pero en cuartos volvieron a ser mejores. Va a ser difícil pero nada nuevo, todos los partidos son difíciles e igualados. El partido está al 50%, pero si quien ser favoritos, que lo sean"

¿Es una sorpresa haber llegado a semifinales?

"Puede ser hasta normal porque es una Selección que ha vivido una reconstrucción, es una Selección joven. Creemos en los jugadores, el entrenador, el grupo que hay y cómo llevamos a cabo la idea del míster"









Lo mejor de la Selección Española

"Tiene muchas cosas buenas pero la ilusión y las ganas de sobreponerse a todo y creer en el trabajo que estamos haciendo. Es diferente a la de 2010, se ha resaltado mucho el grupo. Mi papel es diferente. Me ha tocado el papel de capitán, por mi experiencia en anteriores Eurocopas y Mundiales e intento ser el primero en todo, intentar estar para lo que necesiten mis compañeros y estar a todo por el bien del equipo. Siendo capitán te da ese plus para poder apoyar a Morata y Unai Simón. Hay un grupo humano muy grande y al final ha salido todo bien y cada uno ha vivido la parte buena y mala y eso nos tiene que dar confianza para crecer como equipo"









Polémicas palabras de Xavi

"Conozco a Xavi y no creo que haya querido hacer ninguna polémica, él siempre está pendiente de todo e intentar sumar. No sé en qué contexto lo ha querido decir. Cada uno tiene sus gustos y tienen el seleccionador dentro"

Los penaltis

"Solo había tirado el de la Copa de Confederaciones contra Italia. El otro día lo tiré porque quise y el míster también lo dijo. Tengo confianza pero ajusté demasiado; lanzo bien los penaltis. No lo pasé mal ni antes de tirarlo, porque al ser el primero vas más tranquilo, no es un ultimátum, y luego estuve muy tranquilo porque vi la energía del equipo, que todos estaban con mensajes positivos y con confianza, y estábamos bastante tranquilos. Si esto me pasa de joven, seguro que hubiese cambiado la situación. En el penalti que tiré en Brasil estaba bastante nervioso y lo tiré porque nadie lo quería tirar, era el sexto. Si hay penalti contra Italia, lo tiro y seguro que lo voy a meter"





El futuro de Messi

"Hay que darle tiempo. Confío en el presidente, la gente que está trabajando y en el sentimiento que tiene Leo. Koeman ha hecho un buen trabajo y hay que darle estabilidad y tiempo al proyecto, seguro que va a ir bien"

Cerca de ser el azulgrana con más partidos en la Selección

"Esto son palabras mayores. No soy consciente, son datos increíbles, a la altura de jugadores espectaculares. Ojalá mínimo juegue dos partidos más porque será que llegamos a la final y la vamos a jugar y ojalá ganarla. Tengo una edad que quiero ir paso a paso, temporada a temporada y viendo los objetivos a corto plazo. Quiero estar bien y para todos"

Sergio Ramos

"No me gusta hablar de las cosas privadas, no digo si me ha llamado o no. Seguro que se va a hacer muy raro jugar contra el Madrid sin Ramos, pero esto es el fútbol y no queda otra que seguir. No sé si volverá a la Selección, el entrenador ha dicho que la edad no le importa, él premia el rendimiento y las puertas están abiertas para los jugadores con un buen rendimiento"

Oferta de la MLS

"Dicen tantas cosas, a lo mejores se han equivocado de representante o de Sergio. Estoy muy a gusto en el Barça y tengo contrato; he hecho una buena temporada y no sé nada de las ofertas que dicen"