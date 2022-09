El VAR, cuestionado más que nunca en Italia: un error condena a la Juventus

El caótico enfrentamiento entre la Juventus y el Salernitana (2-2) del pasado domingo sigue generando polémica después de que una imagen televisiva pusiera en evidencia la decisión del VAR de anular -por fuera de juego posicional del italiano Leonardo Bonucci- el que hubiera sido el tanto de la victoria de la 'Juve' por medio de un testarazo del polaco Arkadiusz Milik.

El escándalo vuelve a ser protagonista en Italia. El protagonista de la polémica: el VAR. Y es que según una imagen publicada por Sky Sport Italia, los colegiados encargados de tirar las líneas del fuera de juego se habrían olvidado de un jugador del Salernitana, el italiano Antonio Candreva, que habilitaría la posición de Bonucci, lo que a su vez ya había provocado la protesta entre los jugadores sobre el verde. Una decisión que hubiera supuesto el 3-2 en el marcador en el tiempo añadido.

Premesso che #Sky non può essere un documento ufficiale, credo sia corretto dire che #Candreva non è stato visto e valutato. Una sorta di angolo cieco, un ‘bug’ nel sistema #Var. Sostenere che stava più avanti rispetto al compagno in mezzo all’area sfida la logica pic.twitter.com/60QRqQwzMH