Tom King, portero del Newport, entra en la historia del fútbol al marcar el gol más lejano

Tom King, portero del Newport, se convirtió este jueves oficialmente en el autor del gol más lejano en la historia del fútbol competitivo, según confirmó el Libro Guinness de los Récords.

El guardameta, de 25 años, anotó el pasado martes un espectacular tanto con un saque de portería, y con cierta ayuda del viento, en el partido ante el Cheltenham, correspondiente a la League Two, la cuarta división del fútbol inglés.

"Con su épico golpeo, King rompió oficialmente el récord del gol más largo anotado en un partido de fútbol competitivo, cubriendo una distancia increíble de 96,01 metros (105 yardas)", señaló la web del Libro Guinness de los Récords.

Congratulations to @NewportCounty goalie Tom King who has set a new record for the longest football goal at 96.01 metres!@EFL