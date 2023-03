La sinceridad de Alphonso Davies: "No tengo familia, mi novia no vive conmigo y estoy solo"

La vida de un jugador de fútbol puede parecer muy sencilla, teniendo en cuenta el gran sueldo que perciben y la fama que poseen. Sin embargo, hay jugadores que señalan que no es algo tan fácil como parece. Uno de estos ha sido Alphonso Davies, el lateral del Bayern, que se ha sincerado en su Twitch acerca de lo solitaria que puede ser la rutina de un futbolista de élite.

"Es preocupante no tener algo que hacer. Tengo cinco amigos, todos están trabajando. Después del entrenamiento no hay nada que hacer. Esta vida es genial para relajarse y disfrutar, pero luego no haces nada más", señaló el defensa canadiense.

Algo que hace que se llegue a sentir solo en Múnich, según sus propias palabras: "Como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos, vaya. Soy lo que se conoce como un perdedor popular".

Si bien es cierto que lo dijo con cierto tono de broma, estas palabras dan para pensar sobre lo que puede ser la vida para un futbolista tan joven como él, de solo 22 años.